Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

El conflicto que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo con proyección internacional. Patricia Bullrich presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y a la transparencia institucional.
La senadora nacional por La Libertad Avanza confirmó la presentación a través de sus redes sociales, donde reclamó que el organismo sudamericano investigue a fondo a la conducción del fútbol argentino. En el escrito, Bullrich solicitó la apertura de una investigación preliminar por posibles violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la Conmebol.
Según detalló, la denuncia se apoya en supuestos incumplimientos de principios básicos como integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos dentro de una federación miembro. En ese marco, pidió que se evalúe la conducta de ambos dirigentes y que se adopten sanciones disciplinarias en caso de comprobarse las irregularidades.
La presentación se da en un contexto especialmente sensible para la AFA, atravesada por investigaciones judiciales en el país que incluyen la causa Sur Finanzas, los allanamientos a la sede de la entidad y a numerosos clubes, y la pesquisa por la presunta adquisición de bienes de altísimo valor a través de sociedades vinculadas a dirigentes del entorno de Tapia.
Bullrich sostuvo que existen elementos que comprometen los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol y advirtió que los hechos investigados no se limitan al plano local. En su denuncia remarcó que las situaciones bajo análisis afectan la credibilidad y la reputación del sistema del fútbol sudamericano, lo que, a su entender, justifica la intervención del Tribunal de Ética del organismo continental.
Entre los puntos señalados figuran la investigación por el uso de sociedades interpuestas, la compra de propiedades y vehículos de lujo sin respaldo económico claro, contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas al entorno dirigencial, un incremento patrimonial considerado abrupto e incompatible, y las causas abiertas por presunto lavado de activos y evasión fiscal.
La denuncia también menciona el caso de la sociedad Real Central SRL, señalada como propietaria de una finca de grandes dimensiones en Pilar, y retoma antecedentes judiciales y administrativos que ya se encuentran en trámite en distintos fueros. En ese sentido, Bullrich aclaró que la presentación podría ampliarse si surgen nuevos elementos probatorios o resoluciones judiciales relevantes.
Con esta acción, el conflicto que sacude a la AFA trasciende definitivamente las fronteras del país y queda ahora bajo la órbita de la Conmebol, que deberá definir si avanza con una investigación formal contra las máximas autoridades del fútbol argentino.