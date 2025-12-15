Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

La senadora nacional por La Libertad Avanza confirmó la presentación a través de sus redes sociales, donde reclamó que el organismo sudamericano investigue a fondo a la conducción del fútbol argentino. En el escrito, Bullrich solicitó la apertura de una investigación preliminar por posibles violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la Conmebol.