AFA confirmó la terna arbitral para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este jueves quiénes impartirán justicia en la final del Torneo Clausura 2025, que tendrá como protagonistas a Racing y Estudiantes. El duelo decisivo se jugará este sábado, desde las 21, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será televisado por TNT Sports y ESPN Premium.
El equipo de Gustavo Costas llega a la definición tras una campaña cargada de épica: dejó en el camino a River, sufrió para superar a Tigre por penales en el Cilindro y dio el golpe en semifinales al eliminar a Boca en La Bombonera. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Domínguez también recorrió un trayecto exigente: venció a Rosario Central en Arroyito, a Central Córdoba en Santiago, y se quedó con el clásico platense ante Gimnasia en el Bosque.
Con el escenario listo, la AFA confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado por Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso como asistentes; Pablo Dóvalo será el cuarto árbitro y Mariana Duré, la quinta. En la cabina VAR estarán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.
La definición del Clausura consagrará al nuevo campeón, que una semana más tarde deberá medirse ante Platense por el Trofeo de Campeones. El Madre de Ciudades vuelve a ser sede de un duelo decisivo y se prepara para una noche que promete clima de final desde todos los rincones.