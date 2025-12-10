AFA confirmó la terna arbitral para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El equipo de Gustavo Costas llega a la definición tras una campaña cargada de épica: dejó en el camino a River, sufrió para superar a Tigre por penales en el Cilindro y dio el golpe en semifinales al eliminar a Boca en La Bombonera. Del otro lado, el conjunto de Eduardo Domínguez también recorrió un trayecto exigente: venció a Rosario Central en Arroyito, a Central Córdoba en Santiago, y se quedó con el clásico platense ante Gimnasia en el Bosque.