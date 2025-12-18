Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

“Me pidieron que llamara a los bomberos, pero no me pude comunicar porque daba ocupado. Tardaron 45 minutos en llegar”, dijo un empleado. Es que la autobomba del destacamento de bomberos Yerba Buena tenía roto el tanque de agua -“y estamos viendo dónde conseguir el dinero para repararlo”, dijo el jefe de Policía, Enrique George. Tuvieron que ir los bomberos de 25 de Mayo y España de la Capital, y los voluntarios de Tafí Viejo. Más de 100 bomberos y 200 policías lucharon durante cuatro horas en medio de explosiones y lenguas de fuego que sobresalían dos metros del techo, que lo destrozaron y fisuraron las paredes. Había muchísima mercadería y se quemó en su totalidad. Uno de los bomberos, Carlos Reyna, fue llevado al centro Carrillo por la intoxicación que sufrió al explotar aerosoles de insecticida. No tenía máscara.