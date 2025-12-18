“Me tenía harto”, le habría dicho a la Policía el hombre que mató de 18 puñaladas a su hermano

Un hombre de 57 años asesinó de 18 puñaladas a su hermano, de 62, tras una fuerte discusión en la casa que compartían en Banda del Río Salí. Con este crimen, ya son 18 los homicidios vinculados a la violencia intrafamiliar registrados en la provincia, lo que representa casi el 50% de los 38 asesinatos contabilizados en lo que va del año.