Descubren el "paraíso argentino": playas amplias, aguas cristalinas y un destino que parece sacado del Caribe

Cuando se piensa en playas paradisíacas, el imaginario suele trasladarse de inmediato a escenarios de arena blanca, aguas transparentes y tranquilidad absoluta. Sin embargo, Argentina esconde un destino que reúne todas esas características y que sorprende incluso a los viajeros más exigentes. Se trata de San Miguel, un pueblo del centro-norte de Corrientes que muchos ya llaman el “Caribe argentino” por sus lagunas turquesas, amplias playas y un entorno natural sin interrupciones.