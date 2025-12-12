Cuánto sale ir a Iquique en verano: guía completa con opciones y costos

Para muchos tucumanos, planear el receso de verano implica pensar en la costa atlántica o en los tradicionales paisajes cordobeses. Sin embargo, en los últimos años los destinos internacionales comenzaron a ocupar un lugar destacado en las preferencias, y uno de los que más crece es Iquique, la ciudad del norte chileno que combina playas amplias, historia salitrera y un fuerte perfil gastronómico y deportivo.
Aunque la distancia entre Tucumán e Iquique es similar a la que separa a la provincia de Buenos Aires, el recorrido es muy diferente: el paso por zonas montañosas y rutas de altura prolonga la duración del viaje entre tres y cuatro horas más que un traslado hacia la Capital Federal.
Un destino en expansión: playa, desierto y ciudad
Iquique se consolida como una alternativa atractiva por su mezcla única de playas extensas, arquitectura urbana y paisajes desérticos. A esto se suman experiencias que van desde deportes de aventura —como parapente o sandboard— hasta circuitos históricos relacionados con la industria del salitre. La oferta gastronómica y el clima agradable durante buena parte del año terminan de completar el escenario para unas vacaciones diferentes.
Cuánto cuesta viajar a Iquique en enero
Los tucumanos que planeen visitar la ciudad chilena cuentan con varias opciones de traslado, aunque ninguna completamente directa. El viaje puede hacerse en auto, avión o combinando colectivos, lo que implica distintas escalas y tiempos de conexión.
En auto
Según el sitio Ruta 0, la distancia total por Ruta 9 y el Paso de Jama es de 1.314 kilómetros, un trayecto que demanda entre 16 y 17 horas.
Un vehículo naftero estándar requiere alrededor de 130 litros de combustible, lo que representa un costo aproximado de $192.578 solo de ida y $385.156 el viaje completo.
El gasto puede dividirse entre los ocupantes del auto, lo que convierte a esta opción en la más económica para grupos de tres a cinco personas.
En avión
Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos con tarifas que van desde $619.000 hasta $1.114.000, dependiendo del día.
Un ejemplo de viaje:
Salida 15 de enero desde Tucumán: $718.354
Regreso 25 de enero: $718.430
No existen vuelos directos, por lo que todas las alternativas incluyen dos escalas:
Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires)
Santiago de Chile
Entre conexiones y esperas, el viaje completo insume unas 18 horas, un tiempo similar al viaje por tierra a pesar de las distancias más cortas entre aeropuertos.
En colectivo
También existe la posibilidad de viajar combinando servicios de micros, con tres o cuatro trasbordos en distintas ciudades. Aunque no es la opción más rápida, puede resultar útil para quienes buscan abaratar costos y no deseen manejar tantas horas.