Cuánto sale ir a Iquique en verano: guía completa con opciones y costos

Para muchos tucumanos, planear el receso de verano implica pensar en la costa atlántica o en los tradicionales paisajes cordobeses. Sin embargo, en los últimos años los destinos internacionales comenzaron a ocupar un lugar destacado en las preferencias, y uno de los que más crece es Iquique, la ciudad del norte chileno que combina playas amplias, historia salitrera y un fuerte perfil gastronómico y deportivo.