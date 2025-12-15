Franco Mastantuono reapareció en el Real Madrid y un detalle no pasó desapercibido en redes

La espera se terminó para Franco Mastantuono. Luego de casi un mes y medio sin acción oficial, el argentino volvió a jugar con la camiseta del Real Madrid en la victoria 2-1 ante Alavés, como visitante, por una nueva fecha de la Liga de España. Ingresó a los 89 minutos en lugar de Vinicius Jr., cuando el partido ya estaba encaminado por los goles de Kylian Mbappé y Rodrygo, y volvió a sumar sensaciones tras una lesión que lo mantuvo al margen más tiempo del previsto.