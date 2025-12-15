Franco Mastantuono reapareció en el Real Madrid y un detalle no pasó desapercibido en redes

La espera se terminó para Franco Mastantuono. Luego de casi un mes y medio sin acción oficial, el argentino volvió a jugar con la camiseta del Real Madrid en la victoria 2-1 ante Alavés, como visitante, por una nueva fecha de la Liga de España. Ingresó a los 89 minutos en lugar de Vinicius Jr., cuando el partido ya estaba encaminado por los goles de Kylian Mbappé y Rodrygo, y volvió a sumar sensaciones tras una lesión que lo mantuvo al margen más tiempo del previsto.
El último antecedente de Mastantuono en cancha había sido el 1 de noviembre. Desde entonces, una pubalgia, que arrastraba desde el Mundial de Clubes disputado con River, lo obligó a frenar, perder continuidad y atravesar varias semanas de rehabilitación. Si bien volvió a integrar convocatorias, permaneció cuatro partidos consecutivos en el banco sin ingresar, hasta que este domingo Xabi Alonso decidió darle minutos en el cierre del encuentro.
Más allá del escaso tiempo en el campo, su ingreso tuvo impacto inmediato. Ubicado sobre la banda derecha, el sector habitual que le asigna el entrenador, tocó la pelota, participó en una acción ofensiva con Mbappé y provocó una infracción en un momento delicado del partido, cuando el Madrid buscaba asegurar una victoria clave tras la caída de la fecha anterior ante Celta.
El regreso del argentino también dio que hablar fuera de lo estrictamente futbolístico. En redes sociales se volvió tendencia por su cambio de look ya que dejó atrás el rapado platinado que lo había caracterizado desde su llegada a la Casa Blanca y apareció con el cabello más largo y de color castaño, un detalle que los hinchas tomaron con humor y que rápidamente se viralizó como símbolo del tiempo que llevaba sin jugar.
Desde su arribo al club, Mastantuono había tenido una irrupción fuerte. Entre agosto y comienzos de noviembre disputó 12 partidos entre Liga y Champions League, con un gol y una asistencia, y fue titular en la mayoría de esos encuentros. La lesión frenó ese impulso y abrió un período de incertidumbre, en un contexto complejo para el equipo y con el futuro de Alonso bajo la lupa.
Los medios españoles reflejaron el regreso con cautela. Marca y Mundo Deportivo evitaron calificarlo en sus habituales análisis individuales y se limitaron a remarcar que volvió a jugar tras varias semanas de ausencia, una señal positiva pensando en lo que viene.
Ahora, el objetivo de Mastantuono será recuperar ritmo y continuidad. Con algunos partidos por delante antes del cierre del año y la Copa del Rey como una posible oportunidad cercana, el juvenil buscará llegar pleno al inicio de 2026 y volver a ganarse un lugar en un plantel repleto de figuras, pero en el que ya demostró que puede aportar.