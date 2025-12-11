Secciones
Xabi Alonso, bajo presión: qué definió la dirigencia del Real Madrid tras la caída ante el City

Bajo una silbatina general, el "Merengue" sufrió una dura derrota frente al Manchester City en Champions League. El futuro del entrenador español se define partido a partido.

Hace 2 Hs

La derrota ante el Manchester City volvió a exponer el delicado presente que atraviesa el Real Madrid y amplificó el debate interno sobre el futuro de Xabi Alonso. El 1-2 en el Santiago Bernabéu por la fase de la liga de la Champions League profundizó una crisis que ya venía gestándose y dejó al entrenador bajo una presión creciente. Sin embargo, la dirigencia optó por sostenerlo, al menos por ahora, con la intención de que llegue a la Supercopa de España, donde enfrentará a Atlético Madrid por las semifinales el 8 de enero.

Más allá del golpe deportivo, en la cúpula del club destacaron que el equipo dejó una imagen ligeramente más sólida respecto de presentaciones recientes, aun cuando esa mejora no se reflejó en el resultado ni en el funcionamiento general. Ese matiz alcanzó para desactivar cualquier decisión inmediata y para ratificar el plan original: que Alonso continúe hasta enero.

Los hinchas "merengues" muestran hace tiempo un descontento general con la dirección técnica del español, evidenciado por la silbatina general luego de la derrota de ayer. El equipo marcha 12° en Champions (cuatro victorias y dos derrotas) y 2° en La Liga, a cuatro puntos de Barcelona. Si bien los resultados no son negativos, los fanáticos acusan que el equipo no ha encontrado volumen de juego y que depende exclusivamente del rendimiento goleador de Kylian Mbappé (25 anotaciones esta temporada).

El escenario, no obstante, quedó completamente supeditado al rendimiento de las próximas semanas. El Real Madrid afrontará tres compromisos determinantes antes del parate de Navidad (Alavés, Talavera y Sevilla), y de ellos dependerá la continuidad del técnico. Si el equipo responde, Alonso comandará el primer partido de 2026 ante Betis y viajará luego a disputar la Supercopa. Si los tropiezos se repiten, su permanencia quedará nuevamente en jaque.

La hoja de ruta no es nueva: la dirigencia ya había establecido este margen de evaluación, pero la seguidilla de resultados adversos aceleró la sensación de inestabilidad en el club. Por el momento, Alonso sigue al mando, aunque su futuro se define partido a partido. El margen es mínimo y la presión, al máximo nivel.

Temas EspañaReal MadridCopa del ReyXabi AlonsoChampions League
