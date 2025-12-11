Xabi Alonso, bajo presión: qué definió la dirigencia del Real Madrid tras la caída ante el City

La derrota ante el Manchester City volvió a exponer el delicado presente que atraviesa el Real Madrid y amplificó el debate interno sobre el futuro de Xabi Alonso. El 1-2 en el Santiago Bernabéu por la fase de la liga de la Champions League profundizó una crisis que ya venía gestándose y dejó al entrenador bajo una presión creciente. Sin embargo, la dirigencia optó por sostenerlo, al menos por ahora, con la intención de que llegue a la Supercopa de España, donde enfrentará a Atlético Madrid por las semifinales el 8 de enero.