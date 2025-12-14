River campeón de la Messi Cup: venció al Atlético de Madrid y levantó el título en Miami

River escribió una página inolvidable en el fútbol juvenil internacional. El equipo Sub 16 del club de Núñez venció 2-0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup, el certamen disputado en Estados Unidos que reunió a algunas de las academias más prestigiosas del mundo.
La final se jugó en el Chase Stadium del Inter Miami, con presencia de público “millonario”, y tuvo un nombre propio: Bruno Cabral. El delantero convirtió los dos goles del partido y cerró el torneo como máximo goleador, con siete tantos, confirmándose como la gran figura de la competencia.
El partido fue parejo en sus primeros minutos. Ambos equipos se estudiaron y generaron pocas situaciones claras, aunque River avisó con una chilena de Joaquín Amor y Atlético de Madrid respondió con un remate que exigió al arquero Estéfano Sarro. El quiebre llegó a los 27 minutos, cuando Cabral recibió en la puerta del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo.
Casi sin dejar reaccionar al conjunto español, el delantero volvió a aparecer. Controló la pelota dentro del área, amagó y definió con categoría para el 2-0, una ráfaga que terminó siendo decisiva.
En el inicio del segundo tiempo, River sufrió la expulsión de Valentín Sayago, por doble amarilla, y debió replegarse con un jugador menos. Atlético de Madrid adelantó líneas y buscó el descuento, pero el equipo dirigido por Martín Pellegrino resistió con orden, sacrificio y solidez defensiva hasta el pitazo final.
De esta manera, River se quedó con el título de la Messi Cup, un torneo que se disputó en dos grupos de cuatro equipos Sub 16 y que tuvo como participantes a Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea, Atlético de Madrid, River y Newell’s.
El camino del “Millonario” comenzó con un empate 2-2 ante Barcelona, siguió con una derrota ajustada frente a Manchester City y se enderezó con una goleada 5-1 ante Inter de Milán, resultado clave para avanzar a semifinales por diferencia de gol.
En esa instancia, River superó 3-1 a Chelsea, con goles de Sayago, Ramiro Álvarez y Cabral, y accedió a la final, donde volvió a apoyarse en su goleador para cerrar el torneo de manera perfecta.
La Messi Cup, impulsada por Lionel Messi, se presentó como un espacio para el desarrollo de jóvenes talentos y combinó competencia de alto nivel con proyección internacional. River regresará a la Argentina con el primer trofeo de la historia del certamen.