River campeón de la Messi Cup: venció al Atlético de Madrid y levantó el título en Miami

El partido fue parejo en sus primeros minutos. Ambos equipos se estudiaron y generaron pocas situaciones claras, aunque River avisó con una chilena de Joaquín Amor y Atlético de Madrid respondió con un remate que exigió al arquero Estéfano Sarro. El quiebre llegó a los 27 minutos, cuando Cabral recibió en la puerta del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo.