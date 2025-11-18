El plan de recuperación que sigue Franco Mastantuono en Real Madrid para volver a la cancha

El Real Madrid completó este martes un nuevo entrenamiento con la mira puesta en el duelo del fin de semana ante Elche, y una de las grandes incógnitas sigue siendo la presencia de Franco Mastantuono. El ex River, afectado por una pubalgia, continúa con un plan de recuperación específico para dejar atrás la molestia que lo tiene sin minutos desde principios de noviembre.