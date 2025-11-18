El plan de recuperación que sigue Franco Mastantuono en Real Madrid para volver a la cancha

El Real Madrid completó este martes un nuevo entrenamiento con la mira puesta en el duelo del fin de semana ante Elche, y una de las grandes incógnitas sigue siendo la presencia de Franco Mastantuono. El ex River, afectado por una pubalgia, continúa con un plan de recuperación específico para dejar atrás la molestia que lo tiene sin minutos desde principios de noviembre.
Con un grupo reducido por la ausencia de ocho internacionales, Mastantuono fue uno de los tres futbolistas que trabajaron de manera diferenciada sobre el césped junto a Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. Los tres buscan acelerar los tiempos y sumarse a la convocatoria para la fecha 13 de LaLiga, aunque su situación se evaluará día a día.
La pubalgia, una lesión habitual en futbolistas por el esfuerzo repetido y los movimientos explosivos, obliga a un proceso controlado. En el caso de Mastantuono, el Real Madrid diseñó un programa que apunta a fortalecer su condición física y garantizar un regreso seguro.
La dolencia lo dejó con apenas 12 apariciones desde su llegada en agosto y también lo marginó del amistoso de la Selección Argentina contra Angola. Aun así, el mediocampista siguió de cerca la actividad del conjunto de Lionel Scaloni durante la estadía del plantel en España.
Desde su etapa en River, el futbolista de 18 años viene realizando un desarrollo físico continuo que ya le permitió ganar cerca de 10 kilos de masa muscular sin perder agilidad. Ahora, el objetivo es estabilizar la zona afectada y evitar recaídas.
Cómo entrena en Madrid
La práctica del martes comenzó en el gimnasio y luego continuó en los campos 1 y 2 de Valdebebas con un bloque de trabajo físico intenso. Mastantuono hizo ejercicios individuales y carreras controladas, la misma rutina que siguieron Rüdiger y Tchouaméni.
El último partido del argentino con la camiseta merengue fue el 1 de noviembre en la goleada 4-0 ante Valencia, donde fue titular y completó los 90 minutos. Después de haber quedado en el banco frente a Barcelona, había recuperado su lugar en el equipo con actuaciones de buen ritmo y participación en jugadas clave.
La lesión lo dejó afuera del choque de Champions ante Liverpool y del empate ante Rayo Vallecano, encuentros en los que Real Madrid sintió varias ausencias.
Mientras Mastantuono avanza en su recuperación, Xabi Alonso tiene disponible a cinco jugadores que no viajaron con sus selecciones o que regresaron antes: Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Thibaut Courtois. El resto de los internacionales se sumará recién el viernes.
Con ese panorama, el cuerpo técnico ajusta cargas y espera la evolución del argentino para definir si podrá ser parte del viaje al Martínez Valero. Por ahora, su vuelta dependerá de las sensaciones que deje en cada entrenamiento.