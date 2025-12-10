Inés Rodrigo, la médica que cruzó un océano y se enamoró de los Valles Calchaquíes

Cuando ahora Inés Rodrigo mira por la ventana del metro en Madrid, puede llevar a su mente -como si aún estuviera allí- la línea azulada de los cerros tucumanos recortándose en el horizonte. Dicen que la memoria tiene un modo curioso de superponer mundos, y en la de joven ahora conviven las calles ordenadas, veloces y apuradas de su ciudad natal, con los senderos de tierra de Amaicha del Valle, con los vientos secos de la alta montaña, con el silencio hondo de las comunidades donde trabajó durante un mes como parte de su rotación externa.