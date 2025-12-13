River venció a Chelsea y jugará la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid

River volvió a dar un paso firme en la Messi Cup Sub 16 y se metió en la gran final del torneo que se disputa en Miami. El equipo dirigido por Hernán Pellegrino superó 3-1 a Chelsea en semifinales y ahora irá en busca del título frente al Atlético de Madrid, que derrotó 3-2 a Manchester City en la otra llave.
El cruce ante el conjunto inglés mostró a un River sólido y efectivo. Desde el inicio, el “Millonario” impuso condiciones y abrió el marcador a los 17 minutos, tras una buena combinación entre Valentín Sayago y Bruno Cabral, que terminó con la definición del primero. Sobre el cierre del primer tiempo, Chelsea llegó al empate transitorio mediante un penal.
En el complemento, River salió decidido a quedarse con el partido. Apenas comenzado el segundo tiempo, Ramiro Álvarez volvió a poner en ventaja al equipo argentino y, con el correr de los minutos, Bruno Cabral selló el 3-1 definitivo con una gran definición, coronando una actuación convincente del conjunto de Núñez.
La final de la Messi Cup se jugará este domingo 14 de diciembre, desde las 18, en el Chase Stadium, estadio del Inter Miami, y será transmitida por ESPN2 y Disney+ Premium.
El camino de River hasta la final
- River 2-2 Barcelona – Fase de grupos
- Manchester City 2-1 River – Fase de grupos
- River 5-1 Inter de Milán – Fase de grupos
- River 3-1 Chelsea – Semifinales
Con una campaña de crecimiento y actuaciones destacadas en los momentos clave, los juveniles de River se ilusionan con cerrar el torneo levantando el primer trofeo de la historia de la Messi Cup, el certamen impulsado por Lionel Messi que reúne a las principales academias del fútbol mundial.