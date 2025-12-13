River venció a Chelsea y jugará la final de la Messi Cup ante Atlético de Madrid

River volvió a dar un paso firme en la Messi Cup Sub 16 y se metió en la gran final del torneo que se disputa en Miami. El equipo dirigido por Hernán Pellegrino superó 3-1 a Chelsea en semifinales y ahora irá en busca del título frente al Atlético de Madrid, que derrotó 3-2 a Manchester City en la otra llave.