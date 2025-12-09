Secciones
DeportesVóley

Agenda de TV del martes: Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona y Atlético de Madrid juegan por la Champions

Todos los horarios y la grilla completa de partidos de la sexta fecha del torneo más importante de clubes de Europa.

OTRO PASO. Liderado por Enzo Fernández, Chelsea tendrá una difícil visita al Atalanta italiano. OTRO PASO. Liderado por Enzo Fernández, Chelsea tendrá una difícil visita al Atalanta italiano. FOTO TOMADA DE X.COM/CHELSEAFC
Hace 5 Hs

FIH Pro League de hockey masculino

8.30: Alemania-Bélgica (ESPN)

19: Países Bajos-Pakistán (ESPN)

Mundial de Clubes de Vóley

10: Dentil Praia Clube-Zamalek (DSports)

13.30: Prosecco Doc Imoco Conegliano-Orlando Valkyries (DSports+)

17: Zhetysu VC-Savino del Benne Scandicci (DSports)

20.30: Osasco Sao Cristóvao Saúde-Alianza Lima (DSports+)

FIH Pro League de hockey femenino

11: Inglaterra-Bélgica (ESPN)

21.30: Alemania-Países Bajos (ESPN)

UEFA Champions League

12.15: FC Kairat Almaty-Olympiakos FC (ESPN 2)

14.30: Bayern Múnich-Sporting Lisboa (ESPN)

16.40: Atalanta-Chelsea (ESPN)

16.40: Barcelona-Eintracht Frankfurt (ESPN 2)

16.40: PSV-Atlético Madrid (ESPN 3)

16.40: Tottenham Hotspur-Slavia Praga (ESPN 4)

16.40: Inter-Liverpool (ESPN)

16.40: Union Saint-Gilloise-Olympique Marseille (ESPN)

16.40: Mónaco-Galatasaray (ESPN / Fox Sports 2)

Mundial de Handball Femenino

13.30: Alemania-Brasil (DSports 2)

16.30: Noruega-Montenegro (DSports 2)

Messi Cup

19.45: Barcelona-River Plate (ESPN 2)

NHL (Hockey sobre hielo)

21.30: Carolina Hurricanes-Columbus Blue Jackets (ESPN 4)

Temas Club Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaChelsea Football ClubChampions LeagueEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
River acelera en el mercado de pases y encamina sus primeros refuerzos

River acelera en el mercado de pases y encamina sus primeros refuerzos

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
2

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
3

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

A 40 años de una desmesura argentina
4

A 40 años de una desmesura argentina

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
5

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
6

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Más Noticias
Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

Comentarios