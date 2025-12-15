¿Cuál es el mejor yogur para la salud de tu intestino y corazón?: la conclusión de los especialistas

¿Cuál es el yogur más saludable?

Las expertos destacaron que el yogur griego es el "claro candidato" al yogur más saludable, y Linsenmeyer afirmó que se "lleva la medalla de oro".Su popularidad se debe a su proceso de colado, que le da una textura "espesa y cremosa". Lo más importante es que este proceso concentra las proteínas, por lo que la mayoría de los yogures griegos tienen "aproximadamente el doble de proteínas que el yogur normal", señaló Susie. Para que sea el más saludable, debe ser "cualquier yogur sin azúcar", advirtió Linsenmeyer.