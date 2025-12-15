¿Cuál es el mejor yogur para la salud de tu intestino y corazón?: la conclusión de los especialistas

Hace tiempo que las opciones de desayuno dejaron de restringirse entre las tostadas o la bollería de las panaderías. La carta se extiende entre opciones que incluyen desde fruta, hasta platos gourmet con tomates confitados y huevos de compleja elaboración. También está el yogur, del que podemos encontrar todo tipo de variedades, cada una de ellas con un impacto diferente en la salud.
Aunque el yogur sea una opción que se ofrece de forma generalizada como saludable, hay especialistas que prefieren poner un límite a los beneficios. Algunos tipos de yogur son ricos en proteínas y probióticos, además de bajos en azúcar. Pero hay otros que son todo lo contrario.
Los aportes del yogur a la salud
Entre los aportes de un yogur saludable, los probióticos son claves para la salud intestinal. “Muchas investigaciones sugieren que el yogur puede mejorar la salud intestinal al aumentar las bacterias beneficiosas (en el intestino)”, afirmó Caroline Susie, nutricionista portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética en Dallas, Estados Unidos en el medio Today.com.
Pero ese no es el único beneficio de este lácteo para la salud. “El yogur también es una buena fuente de otros micronutrientes, especialmente calcio y vitamina D”, explicó al medio citado la Dra. Whitney Linsenmeyer, profesora adjunta de la Universidad de Saint Louis y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. El alimento también está asociado con una presión arterial más baja, afirmó Susie, y ciertos tipos de yogur pueden ser útiles para controlar el peso.
Hay un factor común en la mayoría de los yogures, como son las proteínas, vitaminas y algunos minerales esenciales. Con todos estos nutrientes, este lácteo ya puede aportar a los huesos fuertes y músculos en movimiento. Pero hay algunos que reúnen el retso de beneficios mencionados.
Las claves de un yogur saludable
Al buscar un yogur saludable en la sección de lácteos, el primer paso es leer la etiqueta nutricional, según los nutricionistas. Tenés que fijarte en la cantidad de proteínas, grasas y azúcares añadidos del producto. Un yogur saludable debe cumplir con tres criterios clave, según las expertas:
1. Azúcar Mínimo Añadido
Los azúcares añadidos son "simplemente engañosos" y "pueden acumularse muy rápido", advirtió Susie. La Asociación Americana del Corazón recomienda un límite diario de 25 gramos para mujeres y 36 gramos para hombres, pero una porción de yogur puede contener la mitad del límite femenino, según Linsenmeyer.
Para evitar el exceso de azúcar, comprá yogur natural y añadí sabor con frutas o frutos secos. Si eligís yogur de sabores, Susie recomendó optar por uno con no más de 10 gramos de azúcar añadido por porción, enfatizando que "menos siempre es mejor". Los edulcorantes artificiales, en particular los "alcoholes de azúcar", pueden causar "malestar gástrico", explicó Susie.
2. Alto en Proteínas
La proteína del yogur es "completa y de calidad", afirmó Linsenmeyer, aportando todos los aminoácidos esenciales. Mientras que el yogur regular contiene unos 5 gramos de proteína por porción, las variedades coladas (como el griego o islandés) duplican esa cantidad (10-12 gramos o más) porque se les elimina líquido. Esta proteína extra hace que el yogur sea una opción "más saludable y saciante".
3. Contenido de Grasa Adecuado
La elección de grasa (desnatado, bajo en grasa o entero) depende de la preferencia personal y la textura, pero también de consideraciones médicas. La grasa láctea es saturada, y "sabemos que deberíamos limitar nuestra ingesta total de grasas saturadas", advirtió Linsenmeyer, especialmente quienes tienen problemas cardiovasculares.
No obstante, la grasa es necesaria para absorber vitaminas liposolubles (A y D) y ayuda a la saciedad, lo que puede justificar calorías adicionales para quienes controlan su peso. La grasa es "uno de esos nutrientes clave que le dicen a nuestro cerebro que hemos comido y nos sentimos llenos", señaló Linsenmeyer. Susie, por ejemplo, prefiere opciones con 2% a 4% de grasa por su consistencia cremosa.
¿Cuál es el yogur más saludable?
Las expertos destacaron que el yogur griego es el "claro candidato" al yogur más saludable, y Linsenmeyer afirmó que se "lleva la medalla de oro".Su popularidad se debe a su proceso de colado, que le da una textura "espesa y cremosa". Lo más importante es que este proceso concentra las proteínas, por lo que la mayoría de los yogures griegos tienen "aproximadamente el doble de proteínas que el yogur normal", señaló Susie. Para que sea el más saludable, debe ser "cualquier yogur sin azúcar", advirtió Linsenmeyer.
Pero el yogur islandés también es un digno contendiente. Al igual que el griego, es un yogur colado, lo que le confiere una textura espesa y un alto contenido de proteínas. Susie comentó que "a veces creo que es incluso más cremoso y espeso que el yogur griego", lo que lo convierte en una opción excelente y saludable si se prefiere esa textura.