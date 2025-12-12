Cómo hacer garrapiñada saludable: el mejor snack de la época navideña sin azúcar y antiinflamatorio

Los beneficios de este snack saludable

En su receta, Grau destaca cómo la garrapiñada saludable puede no solo calmar los antojos de dulce sino también beneficiar la salud con sus ingredientes llenos de propiedades. La base de este snack son las nueces pecanas, las cuales actúan como una fuente robusta de energía saludable. Su alto contenido de grasas buenas ayuda a activar el modo quema-grasa en el cuerpo, lo que las convierte en un ingrediente fundamental para quienes siguen una alimentación cetogénica o simplemente buscan incorporar grasas beneficiosas a su dieta.