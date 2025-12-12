Secciones
Cómo hacer garrapiñada saludable: el mejor snack de la época navideña sin azúcar y antiinflamatorio

Esta receta se adecúa tanto a la época festiva como a tus propósitos de comer saludable, convirtiéndose en una colación ideal para los momentos de antojo.

¿Cómo hacer garrapiñada saludable en pocos pasos? ¿Cómo hacer garrapiñada saludable en pocos pasos? Fuente: imagen ilustrativa/Blog Claudia y Julia
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Mientras la ansiedad por la llegada del plato principal hace rugir los estómagos de los comensales, la garrapiñada navideña trae alivio al hambre voraz. Un inflatable de la mesa festiva y una de las comidas más emblemáticas de la época puede elaborarse de muchas maneras adecuándose a todos los paladares y dietas, además de que puede convertirse en tu snack saludable preferido de los días de diciembre.

Strudel de manzana y chai: el postre crocante con relleno suave ideal para Navidad

Strudel de manzana y chai: el postre crocante con relleno suave ideal para Navidad

Si llegó la época navideña pero no querés descuidar tus propósitos de comer más saludable, la garrapiñada sin azúcar y antiinflamatoria es la solución para las tentaciones de las fiestas. No solo es una receta deliciosa sino también muy sencilla de lograr, con cero azúcares añadidos pero una explosión de sabor.

La receta de la garrapiñada sin azúcar fue compartida por la emprendedora y divulgadora de la alimentación cetogénica, Ari Grau, quien es fundadora además de la marca @keto_aove en Instagram. La especialista, galardonada por creaciones como el primer Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es especialista en la alimentación keto, compartiendo recetas y experiencias a través de las redes sociales.

Los beneficios de este snack saludable

En su receta, Grau destaca cómo la garrapiñada saludable puede no solo calmar los antojos de dulce sino también beneficiar la salud con sus ingredientes llenos de propiedades. La base de este snack son las nueces pecanas, las cuales actúan como una fuente robusta de energía saludable. Su alto contenido de grasas buenas ayuda a activar el modo quema-grasa en el cuerpo, lo que las convierte en un ingrediente fundamental para quienes siguen una alimentación cetogénica o simplemente buscan incorporar grasas beneficiosas a su dieta.

Para lograr el efecto antiinflamatorio, la receta integra la cúrcuma, conocida ampliamente como un potente antiinflamatorio natural que contribuye a reducir la inflamación sistémica. Un elemento crucial para potenciar este beneficio es la pimienta negra, de la cual solo se necesita una pizca; esta es vital, ya que tiene la función de activar la cúrcuma, asegurando que sus propiedades se absorban y se utilicen de manera efectiva en el organismo.

Cómo preparar garrapiñada sin azúcar y antiinflamatoria en pocos pasos

Con estos ingredientes funcionales, el resultado es un bocado crujiente y delicioso con cero azúcar añadido, pero 100% sabor, perfecto para disfrutar como snack, post-entreno o simplemente un "picoteo inteligente" que tu cuerpo y tus macros te agradecerán.

Ingredientes

- Nueces pecanas (o el fruto seco que elijas)

- Manteca

- Eritritol (o el edulcorante Keto de tu preferencia)

- Cúrcuma

- Canela

- Pimienta negra (solo una pizca)

Paso a Paso de la elaboración

1. Poné una sartén a fuego bajo y derretí una porción de manteca.

2.  Incorporá el eritritol al gusto dentro de la manteca derretida y mezclá bien.

3. Agregá las nueces pecanas a la mezcla de mantequilla y eritritol.

4. Cociná a fuego bajo, revolviendo constantemente, para que las nueces se "caramelicen" y se impregnen de la mezcla. Dejá que se cocinen por unos pocos minutos.

5. Retirá del fuego y, aún caliente, añadí la canela, la cúrcuma y una pizca de pimienta negra para activar sus propiedades. Mezclá rápidamente para que las especias se adhieran a las nueces.

6.  Volcá la mezcla en una bandeja o superficie plana cubierta con papel de horno o similar. Dejá enfriar por completo. Las nueces van a quedar ligeramente "pegadas" entre sí; separalas con las manos.Una vez frías, ¡estarán listas para disfrutar con una textura crujiente y un sabor espectacular!​

