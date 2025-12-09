Dejá listo tu desayuno para toda la semana: cinco ideas saludables para empezar el día

Para esta preparación necesitarás algunos cubos de queso, una fajita o tortilla de harina, algunas rodajas de tomate y condimento a gusto. Poné el huevo en la sartén y antes de que se seque pegá la fajita por encima. Luego dá vuelta todo para que el huevo quede por encima. Agregá los cubos de queso y las rodajas de tomate. Condimentá y, una vez que el queso se derrita, doblá la fajita en dos y listo