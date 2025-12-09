Dejá listo tu desayuno para toda la semana: cinco ideas saludables para empezar el día

Preparar el desayuno cada mañana para llevar al trabajo requiere de cierto tiempo que siempre podría aprovecharse para dormir al menos unos minutos más. Por eso, una de las formas de evitar hacer este trabajo cada día es dejar preparadas algunas opciones. Podés cocinar una vez a la semana o dos y dejar en el freezer para simplemente ir descongelando la opción que más te antoje en el día.
Estas cinco recetas son sencillas y pueden hacerse en una tarde. No llevan ingredientes exóticos, sino que son bastante fáciles de conseguir. Algunos de ellos incluso están en casa o son relativamente económicos. En este menú de cinco días de desayunos hay opciones dulces y saladas, clásicas y originales, de chocolate y frutadas, perfectas para todos los gustos.
Cinco ideas de desayunos saludables para toda la semana
Tostada fit
La opción clásica que puede solucionar tus desayunos y meriendas es la tostada con palta y huevo. Podés batir un huevo en un pequeño recipiente, pasarlo unos minutos a una sartén para que quede tan seco como te guste y colocarlo sobre la tostada y sobre una capa de crema de palta. También podés agregar pimienta u orégano.
Panqueques de cacao
Para hacer los panqueques necesitarás un huevo, dos cucharadas soperas de harina de avena –o la que prefieras–, una cucharada de cacao amargo y una cucharadita de polvo para hornear. Mezclá todos los ingredientes y poné de a cucharadas en una panquequera por unos minutos. Para decorarlos podés usar pasta de maní, miel, pasta de avellanas o mermelada y frutas a elección.
Cookies saludables
Para preparar estas cookies necesitás 80 gramos de azúcar, 80 centímetros cúbicos de aceite, 100 centímetros cúbicos de leche, 120 gramos de harina integral, una cucharadita de polvo de hornear, un puñado de maní y uno de chips de chocolate. Son las cantidades para seis galletas. Mezclá los ingredientes en un recipiente, dejá descansar en la heladera por unos minutos y ya podrás poner la mezcla en porciones pequeñas en una bandeja aceitada. Llevalas al horno por 15 minutos a 180 °C
Fajita proteica
Para esta preparación necesitarás algunos cubos de queso, una fajita o tortilla de harina, algunas rodajas de tomate y condimento a gusto. Poné el huevo en la sartén y antes de que se seque pegá la fajita por encima. Luego dá vuelta todo para que el huevo quede por encima. Agregá los cubos de queso y las rodajas de tomate. Condimentá y, una vez que el queso se derrita, doblá la fajita en dos y listo
Tortita en taza
Mezclá un huevo, dos cucharadas de harina de arroz, una cucharadita de polvo de hornear y un puñado de arándanos. Llevá la mezcla a un recipiente apto para horno o para airfryer. Cociná por 10 minutos a 180 °C. Dejá enfriar y estará listo para tu desayuno.