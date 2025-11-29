Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

El argumento de la austeridad

El centro de la crítica de Vargas Aignasse giró en torno a la contradicción entre el discurso de “motosierra” y austeridad que pregona La Libertad Avanza y los ingresos de sus funcionarios. “Mientras la Argentina atraviesa una de las peores recesiones, con salarios pulverizados y cierre de pymes, Catalán embolsa millones sin producir absolutamente nada”, afirmó.