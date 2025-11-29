Secciones
Vargas Aignasse cruzó a Lisandro Catalán: “Es un ñoqui de lujo que cobra $140 millones al año en YPF”

Vargas Aignasse salió a refutar los dichos del funcionario libertario con una grave denuncia sobre sus ingresos y su rol en la petrolera estatal.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
Hace 9 Hs

El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de las críticas del ex ministro del Interior, Lisandro Catalán sobre los gastos de la Legislatura. Lo acusó de carecer de “autoridad moral” y de percibir un sueldo millonario sin prestar servicios técnicos. “Catalán cobra 140 millones de pesos al año en YPF por no trabajar", afirmó.

La temperatura política entre el oficialismo tucumano y los representantes del Gobierno nacional volvió a subir este fin de semana. Luego de que Catalán cuestionara el gasto de la Legislatura provincial al afirmar que existen “de 70 a 100 asesores por legislador”, la respuesta no se hizo esperar. 

Además calificó las declaraciones de Catalán como “irresponsables” y contraatacó al apuntar directamente al bolsillo del funcionario nacional. Según el parlamentario tucumano, Catalán percibe una suma anual de $140 millones de pesos como empleado de YPF, una cifra que consideró “obscena” en el actual contexto de crisis económica.

"Un ñoqui de lujo”

“Antes de hablar de gasto público, Catalán debería explicar su propia situación laboral”, disparó Vargas Aignasse. El legislador aseguró que el funcionario nacional cobra ese sueldo “sin trayectoria técnica, sin formación en hidrocarburos y sin presentarse a trabajar”.

“Es un ñoqui de lujo, sostenido con fondos de los argentinos para operar políticamente dentro del esquema libertario”, sentenció el dirigente peronista, quien argumentó que el rol de Catalán en la petrolera no incluye informes, dirección de equipos ni asistencia a plantas.

El argumento de la austeridad

El centro de la crítica de Vargas Aignasse giró en torno a la contradicción entre el discurso de “motosierra” y austeridad que pregona La Libertad Avanza y los ingresos de sus funcionarios. “Mientras la Argentina atraviesa una de las peores recesiones, con salarios pulverizados y cierre de pymes, Catalán embolsa millones sin producir absolutamente nada”, afirmó.

Para mostrar la magnitud de la cifra denunciada, el legislador realizó una comparación directa con la acusación recibida. “Ni un legislador con 100 empleados llega al gasto que significa él solo. Cobra más que 100 empleados legislativos juntos”, insistió.

Finalmente, Vargas Aignasse señaló que el funcionario nacional carece de “autoridad moral” para sermonear a la provincia sobre transparencia o eficiencia del Estado. “En un país donde vivir cuesta cada día más y la clase media está devastada, su sueldo es una provocación. El mayor gasto político inútil es Catalán”, concluyó.

“Antes de señalar a la Legislatura, que explique cómo justifica ese sueldo obsceno mientras la gente pierde poder adquisitivo todos los días”, remarcó.

