Cuánta nafta debe quedar en el tanque para volver a cargar, según expertos

Los conductores de autos, sobre todo los primerizos, tienden a esperar a que el tablero indique que el tanque pasó a utilizar la reserva de combustible para hacer una recarga. El aviso se usa como una especie de recordatorio para saber cuándo hay que ir a una estación de servicio. Pero los especialistas advierten que no es buena idea permitir que esto pase.
Un imprevisto puede ocurrir a cualquiera de forma esporádica. Pero dejar que se convierta en una práctica habitual y permitir que un auto funcione con poco combustible constantemente puede dañar componentes clave como el sistema de inyección y la bomba de combustible, que puede sobrecalentarse ya que necesita de la nafta para refrigerarse.
La advertencia de los expertos es cargar antes que falte. No se trata de una cuestión comercial o de mera ostentación, sino de una inversión en el bienestar y buen mantenimiento del auto, según explican.
¿Cuántos kilómetros deben quedar en el tanque antes de volver a llenarlo?
Saber cuánto combustible debe quedar en el tanque o calcular su equivalente en kilómetros, puede ser importante. Recargar nafta a tiempo, según los especialistas, podría alargar la vida útil del motor y evitar tener que gastar a futuro en reparaciones costosas.
Los especialistas en mecánica advierten: circular con muy poco combustible puede ser perjudicial para el vehículo. Cuando el tanque está en reserva, la bomba de combustible trabaja con aire en lugar de líquido. El sobrecalentamiento que se genera en este proceso ocasiona un desgaste excesivo del sistema.
Considerando, además, que tener poca nafta puede hacer que se acumulen impurezas en el tanque, los expertos recomiendan cargar nafta cuando su capacidad esté a ¼ de su capacidad. En este punto, la bomba todavía puede tener un buen funcionamiento al contar con una medida de nafta útil.
Mientras que la mayoría de los autos encienden la alerta de reserva cuando quedan entre 40 y 80 kilómetros de autonomía, lo recomendable es cargar cuando el tanque aún tiene entre 80 y 100 kilómetros. Esta medida ayuda a mantener la bomba lubricada.