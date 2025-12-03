YPF y DLS firman contrato récord y suman siete equipos de última generación a Vaca Muerta

Gerardo Molinaro, VP de Land Drilling de DLS Archer, destacó: “YPF es el actor principal en la industria y la firma de este nuevo contrato nos enorgullece, al tiempo que reafirma nuestro compromiso con la excelencia en todos los aspectos de nuestras operaciones. Nos entusiasma la posibilidad de seguir trabajando con YPF, consolidando una relación estratégica que seguirá transformando la industria.”