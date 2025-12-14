Nicolás Keenan vivió un año a todo hockey con Los Leones

En el comienzo del año, Keenan fue parte de la Hockey India League, uno de los torneos más impactantes del calendario internacional. Un certamen breve, vertiginoso y pensado como espectáculo, en un país donde el hockey se vive con una pasión comparable a la del fútbol en otras latitudes. “Es un show. Los estadios están llenísimos, con muchísima gente. Es lo más parecido al fútbol que tenemos en el mundo del hockey”, explicó el atacante, que jugó este año en Soorma, al igual que Nicolás Della Torre.