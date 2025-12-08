Santiago del Estero abre la Pro League: seis días, 12 partidos y el mejor hockey del mundo en Argentina

Santiago del Estero se prepara para vivir otra fiesta internacional: del 9 al 14 de diciembre será sede del inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, la competencia que reúne a las mejores selecciones del mundo y que se disputa anualmente en distintas ciudades del planeta. El Estadio Provincial volverá a ser el escenario donde Los Leones y Las Leonas enfrentarán a algunos de los rivales más importantes del hockey global.
La FIH Pro League 2025/26 tendrá una motivación extra: el campeón obtendrá clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Participan nueve selecciones por rama, incluyendo a Argentina, Australia, Bélgica, Alemania, India, Países Bajos y España, entre otros.
Serán 12 partidos en seis días, con cada equipo enfrentándose dos veces a sus respectivos rivales.
Las entradas estarán disponibles próximamente vía Ticketek, anticipando una gran convocatoria del público argentino.
Así Santiago del Estero vivirá un fin de semana repleto de opciones deportivas para los fanáticos.
Cronograma
Mañana:
- Masculino: Países Bajos vs. Pakistán - 19.00
- Femenino: Alemania vs. Países Bajos - 21.30
Miércoles:
- Masculino: Argentina vs. Países Bajos - 19.00
- Femenino: Argentina vs. Alemania - 21.30
Jueves:
- Masculino: Argentina vs. Pakistán - 19.00
- Femenino: Argentina vs. Países Bajos - 21.30
Viernes:
Masculino: Pakistán vs. Países Bajos - 19.00
Femenino: Países Bajos vs. Alemania - 21.30
Sábado:
Masculino: Argentina vs. Países Bajos - 19.00
Femenino: Argentina vs. Alemania - 21.30
Domingo:
Masculino: Argentina vs. Pakistán - 19.00
Femenino: Argentina vs. Países Bajos - 21.30.