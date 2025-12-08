Santiago del Estero abre la Pro League: seis días, 12 partidos y el mejor hockey del mundo en Argentina

Santiago del Estero se prepara para vivir otra fiesta internacional: del 9 al 14 de diciembre será sede del inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, la competencia que reúne a las mejores selecciones del mundo y que se disputa anualmente en distintas ciudades del planeta. El Estadio Provincial volverá a ser el escenario donde Los Leones y Las Leonas enfrentarán a algunos de los rivales más importantes del hockey global.