Secciones
DeportesHockey

Santiago del Estero abre la Pro League: seis días, 12 partidos y el mejor hockey del mundo en Argentina

Del 9 al 14 de diciembre, la ciudad será sede del inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, con Los Leones y Las Leonas enfrentando a rivales de elite.

GRAN EVENTO. Santiago del Estero tiene todo listo para recibir la Pro League. GRAN EVENTO. Santiago del Estero tiene todo listo para recibir la Pro League.
Hace 1 Hs

Santiago del Estero se prepara para vivir otra fiesta internacional: del 9 al 14 de diciembre será sede del inicio de la séptima temporada de la FIH Pro League, la competencia que reúne a las mejores selecciones del mundo y que se disputa anualmente en distintas ciudades del planeta. El Estadio Provincial volverá a ser el escenario donde Los Leones y Las Leonas enfrentarán a algunos de los rivales más importantes del hockey global.

La FIH Pro League 2025/26 tendrá una motivación extra: el campeón obtendrá clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Participan nueve selecciones por rama, incluyendo a Argentina, Australia, Bélgica, Alemania, India, Países Bajos y España, entre otros.

Serán 12 partidos en seis días, con cada equipo enfrentándose dos veces a sus respectivos rivales.

Las entradas estarán disponibles próximamente vía Ticketek, anticipando una gran convocatoria del público argentino.

Así Santiago del Estero vivirá un fin de semana repleto de opciones deportivas para los fanáticos.

Cronograma

Mañana:

- Masculino: Países Bajos vs. Pakistán - 19.00

- Femenino: Alemania vs. Países Bajos - 21.30

Miércoles:

- Masculino: Argentina vs. Países Bajos - 19.00

- Femenino: Argentina vs. Alemania - 21.30

Jueves:

- Masculino: Argentina vs. Pakistán - 19.00

- Femenino: Argentina vs. Países Bajos - 21.30

Viernes:

Masculino: Pakistán vs. Países Bajos - 19.00

Femenino: Países Bajos vs. Alemania - 21.30

Sábado:

Masculino: Argentina vs. Países Bajos - 19.00

Femenino: Argentina vs. Alemania - 21.30

Domingo:

Masculino: Argentina vs. Pakistán - 19.00

Femenino: Argentina vs. Países Bajos - 21.30.

Temas EspañaAustraliaSantiago del EsteroIndiaPakistánBélgicaLas LeonasLos Leones
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
3

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
4

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
6

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Más Noticias
Limpieza y rearmado en Boca: quiénes se van, quiénes negocian y qué pasa con Changuito Zeballos y Edinson Cavani

Limpieza y rearmado en Boca: quiénes se van, quiénes negocian y qué pasa con "Changuito" Zeballos y Edinson Cavani

Encuesta: ¿estás de acuerdo con el regreso de los clásicos tucumanos de verano?

Encuesta: ¿estás de acuerdo con el regreso de los clásicos tucumanos de verano?

Primera Nacional 2026: cuándo empezaría el torneo y qué fecha marcaría el debut de San Martín de Tucumán

Primera Nacional 2026: cuándo empezaría el torneo y qué fecha marcaría el debut de San Martín de Tucumán

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El entorno de Changuito Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El entorno de "Changuito" Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de Changuito Zeballos encendió el debate en Boca

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Comentarios