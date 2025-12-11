Los Leones ganaron un duelo áspero ante Pakistán

La lectura de juego es una virtud trascendental en cualquier deporte. No es patrimonio exclusivo del hockey, pero los grandes equipos se construyen a partir de cadenas de pases inteligentes, de distribuir esfuerzos con criterio y de elegir con lucidez cuándo acelerar y cuándo frenar ante la aparición de una curva. Los Leones vienen mostrando avances hacia ese equilibrio, aunque todavía se inclinan por una posesión prolongada que, si bien les permite mover la bocha de lado a lado y buscar grietas, no siempre se transforma en agresividad sostenida en los últimos metros. Esa faceta, sin embargo, logró desbloquearse en el tercer cuarto y fue determinante para el triunfo por 3 a 2 frente a Pakistán, por la tercera fecha de la Pro League en el Estadio Provincial de Santiago del Estero.