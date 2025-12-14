Secciones
Los Leones golearon a Pakistán y cerraron una ventana perfecta en Santiago del Estero

El seleccionado argentino masculino de hockey venció 5-1 al conjunto asiático en el último partido de la primera ventana de la FIH Pro League 25/26, terminó invicto y quedó como líder del certamen con 11 puntos.

CONTUNDENTES. Los Leones celebran en Santiago del Estero la goleada ante Pakistán, que les permitió cerrar invictos la ventana y quedar como líderes de la Pro League. CONTUNDENTES. Los Leones celebran en Santiago del Estero la goleada ante Pakistán, que les permitió cerrar invictos la ventana y quedar como líderes de la Pro League. World Sport Pics - Martín Waichman
Hace 1 Hs

Los Leones tuvieron un cierre ideal en Santiago del Estero. Este domingo, el equipo dirigido por Lucas Rey fue contundente y superó 5-1 a Pakistán, en el cuarto y último encuentro de la primera ventana de la FIH Pro League 25/26. Con esta victoria, el seleccionado argentino terminó invicto, sumó su tercer triunfo en cuatro presentaciones y quedó en lo más alto de la tabla, con 11 unidades.

Desde el arranque, Argentina marcó diferencias. En el primer córner corto del partido, Nicolás Della Torre abrió el marcador a los 7 minutos con una arrastrada potente al centro del arco. Sobre el cierre del primer cuarto, Joaquín Toscani asistió a Bautista Capurro, que empujó la bocha abajo del arco para el 2-0.

El dominio albiceleste continuó en el segundo cuarto. A los 21 minutos, Capurro volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y estirar la ventaja a 3-0, tras una buena recuperación y una secuencia de pases que terminó con una nueva definición del delantero.

En el complemento, Pakistán logró descontar con una fuerte pegada de Ashraf Waheed Rana, imposible de contener para Tomás Santiago. Sin embargo, la reacción duró poco. Tres minutos después, Tobías Martins aprovechó un rebote del arquero rival y convirtió de revés el 4-1. A los 39 minutos, Tomás Domene volvió a mostrar su eficacia en el córner corto y selló el 5-1 definitivo con una arrastrada precisa.

En el último cuarto, Los Leones manejaron la bocha y administraron el resultado sin sobresaltos, cerrando un triunfo amplio y sólido. Los goles argentinos fueron convertidos por Della Torre, Capurro, en dos oportunidades, Martins y Domene.

De esta manera, Argentina finalizó esta etapa con tres victorias, dos ante Pakistán y una frente a Países Bajos, y un empate con punto bonus ante el seleccionado neerlandés. Con 11 puntos, Los Leones lideran provisoriamente la competencia tras la primera ventana de la Pro League.

