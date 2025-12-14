Los Leones golearon a Pakistán y cerraron una ventana perfecta en Santiago del Estero

Los Leones tuvieron un cierre ideal en Santiago del Estero. Este domingo, el equipo dirigido por Lucas Rey fue contundente y superó 5-1 a Pakistán, en el cuarto y último encuentro de la primera ventana de la FIH Pro League 25/26. Con esta victoria, el seleccionado argentino terminó invicto, sumó su tercer triunfo en cuatro presentaciones y quedó en lo más alto de la tabla, con 11 unidades.