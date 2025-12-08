Las Leonas y Los Leones ponen primera en Santiago del Estero para el inicio de la Pro League

El hockey argentino vuelve a sentir la energía del interior del país. Las Leonas y Los Leones ya están en Santiago del Estero para disputar la primera ventana de la séptima temporada de la FIH Pro League, un torneo que reúne a las mayores potencias del hockey mundial y que, desde mañana, tendrá al Estadio Provincial como epicentro de la acción. Así, los seleccionados nacionales inician un nuevo ciclo con la mirada puesta en las grandes citas que se avecinan, pero también con la necesidad de seguir fortaleciendo su identidad dentro de la cancha.