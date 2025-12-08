Las Leonas y Los Leones ponen primera en Santiago del Estero para el inicio de la Pro League

El hockey argentino vuelve a sentir la energía del interior del país. Las Leonas y Los Leones ya están en Santiago del Estero para disputar la primera ventana de la séptima temporada de la FIH Pro League, un torneo que reúne a las mayores potencias del hockey mundial y que, desde mañana, tendrá al Estadio Provincial como epicentro de la acción. Así, los seleccionados nacionales inician un nuevo ciclo con la mirada puesta en las grandes citas que se avecinan, pero también con la necesidad de seguir fortaleciendo su identidad dentro de la cancha.
Para Las Leonas, esta ventana de Pro League llega en un momento clave: el equipo de Fernando Ferrara atraviesa una etapa de consolidación entre jugadoras con vasta experiencia en mundiales y Juegos Olímpicos, y una camada joven que pide pista con talento y voracidad competitiva. El debut será este miércoles 10 ante Alemania (desde las 21.30), mientras que Los Leones enfrentarán ese mismo día a Países Bajos (19). Antes, mañana, el certamen se pondrá en marcha con Países Bajos-Pakistán (masculino) y Alemania-Países Bajos (femenino).
Jerarquía y renovación
Las Leonas llegan a Santiago con un plantel de 24 jugadoras que combina líderes consolidadas, referentes técnicas, poder ofensivo y la irrupción de valores jóvenes que ya forman parte del recambio natural del seleccionado. La tucumana Victoria Sauze lo sintetizó en diálogo con DEPORTV. “Somos un equipo que se va consolidando, una mezcla entre jugadoras de experiencia y jóvenes talentosas. Tuvimos un año intenso, con mucha competencia, y ahora empezamos la preparación del Mundial. Eso es muy motivador”, dijo.
La lista incluye a Cristina Cosentino, Lourdes Pérez Iturraspe, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Valentina Férola, Valentina Costa Biondi, Sol Lombardo, Agostina Alonso, Victoria Miranda, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz, Candela Esandi, Sauze, Catalina Andrade, Catalina Alimenti, Julieta Arcidiácono, Brisa Bruggesser, María José Granatto, María Victoria Granatto, Julieta Jankunas, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero.
Dos debutantes
La ventana de Santiago también marca un hito para dos jugadoras: Esandi y Ovejero, quienes podrían hacer su debut absoluto con la camiseta de Las Leonas.
Esandi, formada en San Fernando, viene de un crecimiento notable que la llevó a ganarse un lugar en los entrenamientos del seleccionado mayor y a integrar la última gira internacional por Estados Unidos. Su versatilidad y velocidad la transformaron en una pieza a seguir.
Ovejero, delantera formada en Lomas Athletic, atraviesa un ascenso meteórico: marcó 13 goles en 25 partidos de la fase regular del Metropolitano 2024, fue convocada por primera vez tras los Juegos Olímpicos de París y volvió a ser llamada para la gira por Charlotte, donde convirtió dos goles ante el seleccionado estadounidense. Su aparición representa la nueva sangre del ataque argentino: dinámica, creativa y con instinto de gol.
Las figuras
Aunque el recambio se acelera, Las Leonas siguen apoyándose en jugadoras capaces de cambiar partidos y marcar rumbo. Entre ellas, destacan varias figuras en pleno apogeo.
Gorzelany, defensora surgida en Ferrocarril General San Martín, llega con el respaldo de su poder goleador y su consistencia en córners cortos. Fue clave en la última Copa Panamericana, en la que anotó 10 goles y contribuyó a que Argentina se consagrara campeona. Ganadora del Olimpia de Plata 2022, vuelve a posicionarse como una pieza estratégica en el inicio del año.
Granatto, una de las capitanas, continúa su camino como una de las mejores delanteras del hockey mundial. Acumula medallas en Juegos Olímpicos, títulos panamericanos y distinciones individuales como la de mejor jugadora del Mundial 2022. En París 2024 alcanzó el bronce y llega a esta Pro League como la referencia absoluta del ataque argentino.
En el arco, Cosentino atraviesa su momento más brillante: ganadora del Olimpia de Plata 2024, se consolidó como figura gracias a sus actuaciones en París, especialmente en los shoot-outs. Su madurez bajo los tres palos aporta seguridad en un área que siempre define torneos.
Otra jugadora clave es Trinchinetti, quien desde sus inicios en San Fernando mostró un crecimiento sostenido hasta transformarse en una volante determinante: medallas olímpicas, títulos panamericanos, un mundial sobresaliente y una presencia constante en la Pro League. Su recorrido y visión de juego la ubican como un termómetro del mediocampo.
El valor del interior
Para Las Leonas, jugar en Santiago implica algo más que una serie de partidos. La conexión con el público del interior siempre fue un motor emocional. Sauze lo resumió con claridad. “La gente del interior vibra de una manera especial. Ahí se ve que este es un equipo muy popular. Cada año se incorporan más chicas a los clubes y eso también es parte de nuestro legado”, dijo.
Esa mística que acompañó al seleccionado en Tucumán, Salta, Rosario o Mendoza también se respira en Santiago. Los colores, los bombos, las banderas y el calor de la “Madre de Ciudades” prometen un escenario ideal para un equipo que necesita sentirse respaldado en este comienzo de temporada.
Los rivales
La primera ventana no concede margen de relajación: Países Bajos y Alemania son rivales con peso específico en el hockey mundial. Las neerlandesas son campeonas olímpicas, dominadoras absolutas de la última década y una prueba exigente para el sistema defensivo argentino. Alemania, por su parte, combina disciplina táctica, efectividad en cortos y un ritmo físico que desgasta a cualquier equipo.
Las Leonas afrontarán cuatro partidos de alto nivel en apenas seis días, un banco de pruebas ideal para medir cómo empieza a ensamblarse el equipo de Ferrara de cara al camino hacia el próximo Mundial.
Los Leones
Los Leones también llegan a Santiago con ilusión y exigencia. El equipo argentino viene de un proceso de renovación profunda tras los Juegos Olímpicos de París y esta Pro League se presenta como una oportunidad para medir la madurez del nuevo ciclo. El debut será el miércoles ante Países Bajos, actual campeón mundial y uno de los equipos más completos del circuito.
El plantel está integrado por: Tomás Santiago, Nehuén Hernando, Tadeo Marcucci, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Facundo Zárate, Iñaki Minadeo, Juan Ignacio Catán, Matías Rey, Thomas Habif, Facundo Sarto, Joaquín Toscani, Tobías Martins, Nicolás Keenan, Agustín Bonanno, Ignacio Ibarra, Maico Casella, Lucio Méndez Pin, Ignacio Nardolillo, Santiago Tarazona, Bautista Capurro, Lucas Toscani, Tomás Domené y Lucas Martínez.