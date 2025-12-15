La Justicia Federal de Tucumán ordena a Andis que resuelva un trámite por discapacidad

Plataforma “Alberdi”: Santa Fe comenzará a usarla

La Suprema Corte de Justicia de Santa Fe avanzó en la modernización de su gestión penal mediante la adopción de la Plataforma Alberdi, un sistema integral desarrollado por el Poder Judicial de Tucumán. Esta incorporación, efectuada en virtud de un convenio, “representa un ejercicio de federalismo operativo, permitiendo a Santa Fe acceder a una herramienta tecnológica sin costo de licencia”, se informó. La iniciativa, impulsada por el ministro santafesino Daniel Erbetta junto al presidente de la Corte de Tucumán Daniel Leiva, se presenta como el vehículo para concretar la transición definitiva al entorno digital, comenzando su despliegue en el distrito de San Lorenzo para luego extenderse de forma progresiva al resto de la provincia.



