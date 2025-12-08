Confirmaron el procesamiento de dirigentes por presuntas maniobras con fondos para imprimir boletas

La Justicia Federal dio un paso clave en una causa por supuestos delitos electorales. A través de un fallo, la Cámara Nacional Electoral(CNE) confirmó el procesamiento de responsables de cuatro agrupaciones políticas, sindicados por el presunto desvío de fondos públicos millonarios destinados a la impresión de boletas durante las PASO de 2023, en la provincia de Buenos Aires.
La sentencia, dictada el pasado 4 de diciembre por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, ratificó lo actuado por el juez federal electoral de ese distrito. Los delitos imputados fueron defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Las aparentes irregularidades involucraron a los partidos "Justicia y Dignidad Patriótica", "Proyecto Joven", "Encuentro Republicano Federal" y "Esperanza del Pueblo". Según se desprendió de la investigación, estas agrupaciones recibieron sumas de dinero por parte de la Dirección Nacional Electoral (DINE) para la campaña e impresión de boletas, pero el dinero nunca habría llegado a ese destino, indicaron fuentes judiciales.
La modalidad
Desde la pesquisa pusieron el foco en las cifras involucradas en el caso. La investigación reveló que la agrupación "Proyecto Joven" recibió $352.050.020 del Estado nacional, mientras que "Justicia y Dignidad Patriótica" percibió $124.224.124. Sin embargo, los responsables no pudieron acreditar ante la justicia que esos fondos se hayan utilizado para imprimir las boletas o solventar actividades proselitistas.
El fallo de la Cámara expuso una "singular maniobra" como la proliferación de listas internas sin representatividad real, cuyo único fin aparente era captar los aportes estatales. Incluso, al revisar las nóminas de precandidatos presentadas para habilitar el cobro de fondos, la Justicia detectó personas fallecidas y ciudadanos que jamás habían dado su consentimiento para integrar las listas, configurando una presunta falsificación documental.
El rol de los partidos y el control estatal
En la sentencia, los camaristas Bejas, Dalla Via y Corcuera recordaron que los partidos políticos no son meras asociaciones privadas, sino "auxiliares del Estado", en tanto constituyen “organizaciones necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de gobierno"..
Además, en el fallo de 44 páginas, repasaron los argumentos de las partes y resolvieron ratificar la decisión de la Justicia Federal con competencia electoral bonaerense, en cuanto a los procesamientos (sin prisión preventiva) de los cuatro imputados. “De las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso adjetivo consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, no se advierte defecto legal ni menoscabo en el derecho de defensa que configure arbitrariedad alguna en la resolución apelada, toda vez que la decisión impugnada se basó en una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas vigentes, de manera que a criterio de esta Cámara corresponde sostener la validez del auto de procesamiento impugnado”, indicaron los jueces.
A la vez, se confirmaron los embargos millonarios trabados en el marco de la causa, medidas que también habían sido objetadas por los defensores.
La sentencia fue dictada por unanimidad por el tribunal. La CNE recordó que, frente a situaciones análogas, se dictó la Acordada 67/2023, que añadió una serie de medidas orientadas a verificar la actividad material y comercial efectiva de las imprentas que aparecían contratadas por las agrupaciones políticas.