Confirmaron el procesamiento de dirigentes por presuntas maniobras con fondos para imprimir boletas

Además, en el fallo de 44 páginas, repasaron los argumentos de las partes y resolvieron ratificar la decisión de la Justicia Federal con competencia electoral bonaerense, en cuanto a los procesamientos (sin prisión preventiva) de los cuatro imputados. “De las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso adjetivo consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, no se advierte defecto legal ni menoscabo en el derecho de defensa que configure arbitrariedad alguna en la resolución apelada, toda vez que la decisión impugnada se basó en una apreciación razonada de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas vigentes, de manera que a criterio de esta Cámara corresponde sostener la validez del auto de procesamiento impugnado”, indicaron los jueces.