Los audios de la causa Andis: la investigación avanza a pesar de las dudas

La investigación sobre el presunto sistema de coimas y direccionamiento en los mecanismos de compra de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) continuará su curso en los tribunales federales, a pesar de un reciente fallo de la Cámara que exige constatar el origen y la veracidad de los audios que dispararon el caso. Fuentes cercanas al equipo de investigadores liderado por el fiscal Franco Picardi aseguran que la causa ya ha adquirido una dinámica propia, navegando con independencia de las grabaciones atribuidas al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.
La polémica se centra en la legalidad de estas grabaciones, que describen el supuesto modus operandi de la maniobra delictiva. Las defensas de los imputados habían solicitado la nulidad de las pruebas, aduciendo que los audios podrían provenir de escuchas ilegales. El juez de la causa, Sebastián Casanello, había rechazado inicialmente este pedido de nulidad, pero el fallo de la Cámara hizo caer esa decisión, ordenando al magistrado “despejar los interrogantes” sobre el origen de los audios antes de resolver la situación de las defensas.
Tranquilidad
A pesar de la instrucción de la Cámara, el equipo investigador se muestra tranquilo y señala que la resolución no ordena la paralización de la pesquisa. La letra del fallo, que está bajo estudio en el juzgado de Casanello, permite que la investigación se profundice mientras se define la metodología para cumplir con la orden del tribunal. Hasta el momento, no está previsto un peritaje específico sobre los audios, siendo esta una decisión que recaerá en última instancia en el juez Casanello.
La acción judicial en el expediente no se detuvo por la orden de la Cámara. De hecho, concluyó recientemente la ronda de indagatorias dispuesta por el juez Casanello. Entre los citados se encuentran directivos de tres de las principales droguerías que se habrían visto beneficiadas con el presunto direccionamiento de las compras en la Andis. Todos los indagados, sin excepción, optaron por evitar declarar ante el juez y el fiscal en esta instancia clave.
Con la finalización de esta etapa, comenzó a correr un plazo de diez días hábiles para que el juez Casanello defina la situación procesal de los principales imputados.