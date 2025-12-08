Los audios de la causa Andis: la investigación avanza a pesar de las dudas

Tranquilidad

A pesar de la instrucción de la Cámara, el equipo investigador se muestra tranquilo y señala que la resolución no ordena la paralización de la pesquisa. La letra del fallo, que está bajo estudio en el juzgado de Casanello, permite que la investigación se profundice mientras se define la metodología para cumplir con la orden del tribunal. Hasta el momento, no está previsto un peritaje específico sobre los audios, siendo esta una decisión que recaerá en última instancia en el juez Casanello.