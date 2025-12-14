El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Además de las filtraciones, uno de los principales problemas que reportaron los túneles de las calles Mendoza y Córdoba fueron los actos vandálicos. Los daños a los tableros y a otras instalaciones, como cañerías, derivaron en un sinfín de oportunidades en fallas en el sistema de bombas, con lo que el agua terminó ingresando a los cruces. Uno de los objetivos en el Poder Ejecutivo es reforzar la seguridad en la zona, no sólo con la nueva iluminación. Existe la idea de instalar cámaras de vigilancia, aunque por lo pronto se reforzó la vigilancia en la zona de los accesos a los túneles.