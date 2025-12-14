Secciones
iNVESTIGACIÓN JUDICIAL

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

El motociclista seguirá el proceso en libertad con medidas de coerción. Mientras la Fiscalía avanza en la producción de pruebas, los vecinos reclaman mayores controles viales.

GOBERNADOR DEL CAMPO Y JUAN POSSE: La Justicia analiza las cámaras de seguridad y recopila evidencias para esclarecer el accidente. la gaceta / fotos de osvaldo ripoll GOBERNADOR DEL CAMPO Y JUAN POSSE: La Justicia analiza las cámaras de seguridad y recopila evidencias para esclarecer el accidente. la gaceta / fotos de osvaldo ripoll
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

La causa por la muerte de Andrea López, la joven de 20 años que viajaba en una moto contratada mediante una aplicación y que colisionó con un colectivo de la línea 11 el viernes por la mañana, tuvo sus primeros avances judiciales con la imputación del conductor Alan Ezequiel Navarro por homicidio culposo agravado y la imposición de medidas de coerción, aunque seguirá en libertad. En paralelo, el hecho reavivó el reclamo de vecinos y comerciantes de la zona de avenida Gobernador del Campo y Juan Posse, quienes advierten por la reiteración de siniestros viales, el exceso de velocidad y la falta de controles.

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

El abogado de la familia de López, Fabrizio Caruso, participó de la audiencia en la que se formalizaron cargos y precisó que se expuso la evidencia recolectada hasta el momento la cual demostraría que el conductor de la moto cruzó el semáforo en rojo, mientras que el colectivo giró en verde. “En la audiencia intervino el juez Alejandro Tomas y el cargo formulado es homicidio culposo agravado. Por el tipo de delito, el criterio de objetividad que tiene la fiscalía ha pedido medidas de menor intensidad: el conductor queda en libertad, pero con distintas medidas para estar sujeto al proceso. Independientemente de la feria, la intención es hacer el desarrollo y la evidencia lo más rápido posible para esclarecer el hecho”, señaló Caruso a LA GACETA.

El abogado también se refirió a los pasos que seguirá la causa. “Una vez que esté toda la evidencia, se podrá determinar la responsabilidad penal y también la responsabilidad civil”, indicó. En ese sentido, anticipó que el reclamo podría extenderse a las coberturas de seguros, ya que se trató de un servicio de transporte contratado mediante una aplicación.

En cuanto al conductor del colectivo involucrado en el accidente, Caruso aclaró que fue notificado con un decreto de apertura como “una cuestión formal”, debido a que la investigación también analiza las maniobras que realizó en el momento del choque. Sin embargo, precisó: “Con la evidencia que tenemos hoy, todo indicaría que la responsabilidad es del conductor de la moto”.

Respecto al uso del casco por parte del conductor y la pasajera, comentó a LA GACETA que aún no pudo determinarse con las evidencias disponibles. Navarro estuvo defendido por Josefina Talamazzi.

“En shock”

Mientras la causa avanza en Tribunales, los vecinos de la zona aportaron testimonios que dan cuenta de una problemática recurrente. “Ella trabajaba aquí, entró hace poco tiempo y es muy triste todo lo que sucedió. Estaba llegando a la verdulería, nosotros abrimos a las 6 todos los días”, relató un empleado del comercio donde trabajaba Andrea López. “Los accidentes de tránsito son muy frecuentes e incluyen todo tipo de vehículos: motos, autos, camionetas”, agregó.

VERDULERÍA: López trabajaba a 30 metros del lugar del accidente. VERDULERÍA: López trabajaba a 30 metros del lugar del accidente.

Durante el relevamiento realizado por este diario, se escuchó un fuerte ruido de frenos sobre avenida Gobernador del Campo cuando un auto frenó de golpe detrás de otro detenido por el semáforo en rojo. “Lamentablemente esos ruidos son frecuentes”, comentó un ex compañero de la joven, quien pidió preservar su identidad y no amplió sus declaraciones “por respeto a ella y su familia”.

Murió una mujer que viajaba en una moto: "Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps"

Murió una mujer que viajaba en una moto: Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps
TRAGEDIA: El fatal choque ocurrió el viernes alrededor de las 6.20 TRAGEDIA: El fatal choque ocurrió el viernes alrededor de las 6.20

María Villoldo, comerciante de la zona, señaló que conocía “de vista” a López. “Tal vez como llegaba tarde a su trabajo fue el motivo por el que la moto venía tan rápido. Una chica joven; todavía estamos en shock todos los vecinos”, expresó. También advirtió sobre la conducta vial en la avenida: “Los conductores no respetan los semáforos y de madrugada es una pista para que vehículos de gran porte hagan pruebas de velocidad”. Relató además un episodio ocurrido horas después del accidente: “Esta mañana, un conductor de moto se cayó porque venía a gran velocidad, no sabemos cuál fue la maniobra, pero escuchamos el ruido y cuando salimos lo vimos tirado sobre el asfalto”.

Alicia y Max, vecinos de calle Juan Posse, coincidieron en la necesidad de medidas preventivas. “Tal vez las ramas de los árboles sobre el parque 9 de julio podrían dificultar la vista de algunos semáforos, pero también pedimos reductores de velocidad”, dijo Alicia. “La mayoría de los accidentes se producen porque no respetan el semáforo de la dársena”, agregó. Por su parte, Max recordó episodios recientes: “Hace dos semanas, una moto dobló en verde desde la dársena hacia Juan Posse, en ese momento una camioneta pasó en rojo y lo levantó. Las imágenes eran impactantes, todo quedó registrado en las cámaras”.

Regularización

En este contexto, el debate por la regularización de las plataformas de transporte volvió a escena. El concejal Gustavo Cobos (UCR) afirmó que “las motos requieren un abordaje específico porque el nivel de exposición es mayor”, y explicó que la reciente ordenanza establece condiciones técnicas mínimas. No obstante, remarcó que “la seguridad vial no se resuelve poniendo el foco solo en las motos ni en las aplicaciones”, y que el desafío es el control efectivo y la educación vial.

AUDIENCIA: El conductor de la moto, Alan Ezequiel Navarro, enfrenta el cargo de homicio culposo agravado. AUDIENCIA: El conductor de la moto, Alan Ezequiel Navarro, enfrenta el cargo de homicio culposo agravado.

Por su parte, el concejal Carlos Ale (PJS) señaló que “la ordenanza que regula las aplicaciones de transporte fue aprobada recientemente por lo tanto está en proceso de ejecución” y destacó la responsabilidad de los conductores y la necesidad de criterios unificados a nivel provincial.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios