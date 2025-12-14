Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

El abogado de la familia de López, Fabrizio Caruso, participó de la audiencia en la que se formalizaron cargos y precisó que se expuso la evidencia recolectada hasta el momento la cual demostraría que el conductor de la moto cruzó el semáforo en rojo, mientras que el colectivo giró en verde. “En la audiencia intervino el juez Alejandro Tomas y el cargo formulado es homicidio culposo agravado. Por el tipo de delito, el criterio de objetividad que tiene la fiscalía ha pedido medidas de menor intensidad: el conductor queda en libertad, pero con distintas medidas para estar sujeto al proceso. Independientemente de la feria, la intención es hacer el desarrollo y la evidencia lo más rápido posible para esclarecer el hecho”, señaló Caruso a LA GACETA.