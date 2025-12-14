Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Respecto de Cerisola, el recurso exige que se revoquen las absoluciones parciales y que el ex rector sea declarado responsable no sólo por incumplimiento de deberes en el sistema de colocaciones financieras y en el régimen de contrataciones, sino también por administración fraudulenta en perjuicio de la Universidad por haber resignado -sin sustento legal- el 50% de utilidades que le correspondían a la UNT. El fiscal pidió además que se determine el monto de las pérdidas ocasionadas: “al menos el 33% de las utilidades no percibidas desde enero de 2008 hasta junio de 2010”. Los jueces habían determinado que Cerisola y Cudmani, de manera conjunta, debían realizar una reparación de más de 39 millones de pesos, con ajustes según distintos índices. En el recurso de Casación se denuncia que la confirmación del procesamiento y condena no abordó adecuadamente la posibilidad de tipificar los hechos como asociación ilícita y lavado de activos, y tampoco dispuso las detenciones preventivas de los acusados ni la ampliación del régimen punitivo. Según el escrito del fiscal, la investigación demuestra que existió una “entidad fáctica” organizada -funcionarios de la UNT y empresarios vinculados- que habría montado un esquema de corrupción estructural: un régimen paralelo de contrataciones con adjudicaciones discrecionales, sobreprecios, falta de controles y ejercicios de poder por fuera del régimen legal de contratación pública.