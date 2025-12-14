Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

La mínima de hoy fue de 23 °C. El cielo estará despejado y se nublará por la tarde. El pronóstico para el inicio de la semana.

AL AIRE LIBRE. El Cadillal es uno de los puntos más visitados por los tucumanos y turistas durante los fines de semana. AL AIRE LIBRE. El Cadillal es uno de los puntos más visitados por los tucumanos y turistas durante los fines de semana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Hace 1 Hs

El fin de semana se cerrará con una jornada muy calurosa y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera una máxima de 33 °C. Además, hay alerta naranja por probables tormentas fuertes durante la noche en Tucumán. 

El domingo comenzó cálido y con el cielo despejado. La temperatura mínima fue de 23 °C mientras que la humedad superó el 70%. Los vientos fueron moderados desde el sudoeste mientras que la visibilidad fue superior a los 10 kilómetros.

La temperatura subirá rápidamente durante la mañana y para el mediodía se esperan 31 °C, mientras que la humedad descendería hasta el 50% y la nubosidad comenzaría a subir lentamente. Los vientos serán moderados pero desde el sudeste. 

Se espera que la máxima de 33 °C repercuta en una sensación térmica de al menos 36 °C, sobre todo en horas de la siesta. La nubosidad sería del 40% y la humedad se mantendría por encima del 45%. 

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre la provincia rige una alerta naranja por fuertes tormentas durante la noche. La temperatura bajaría hasta los 26 °C y por la madrugada las precipitaciones serían dispersas. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Debido a las lluvias que se anuncian para hoy, desde el SMN advierten que el lunes las precipitaciones continuarían por la mañana y que la temperatura descenderá alrededor de diez grados. Se espera una jornada inestable, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.

A partir del martes el cielo se despejaría y volverían las temperaturas superiores a los 30 °C, que se sostendrían el resto de la semana, en la que no habría precipitaciones. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
2

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
3

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
4

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

La foto de la semana en Tucumán

La foto de la semana en Tucumán

Comentarios