El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El fin de semana se cerrará con una jornada muy calurosa y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera una máxima de 33 °C. Además, hay alerta naranja por probables tormentas fuertes durante la noche en Tucumán.
El domingo comenzó cálido y con el cielo despejado. La temperatura mínima fue de 23 °C mientras que la humedad superó el 70%. Los vientos fueron moderados desde el sudoeste mientras que la visibilidad fue superior a los 10 kilómetros.
La temperatura subirá rápidamente durante la mañana y para el mediodía se esperan 31 °C, mientras que la humedad descendería hasta el 50% y la nubosidad comenzaría a subir lentamente. Los vientos serán moderados pero desde el sudeste.
Se espera que la máxima de 33 °C repercuta en una sensación térmica de al menos 36 °C, sobre todo en horas de la siesta. La nubosidad sería del 40% y la humedad se mantendría por encima del 45%.
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre la provincia rige una alerta naranja por fuertes tormentas durante la noche. La temperatura bajaría hasta los 26 °C y por la madrugada las precipitaciones serían dispersas.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
Debido a las lluvias que se anuncian para hoy, desde el SMN advierten que el lunes las precipitaciones continuarían por la mañana y que la temperatura descenderá alrededor de diez grados. Se espera una jornada inestable, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C.
A partir del martes el cielo se despejaría y volverían las temperaturas superiores a los 30 °C, que se sostendrían el resto de la semana, en la que no habría precipitaciones.