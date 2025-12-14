Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Visitó en muchas oportunidades La Ciudacita, un recinto ceremonial de origen Inca que se encuentra a más de 4300 m de altura en los Nevados del Aconquija. Había fundado el Club de Astronomía de la UNT en la década de 1940 y sus conocimientos de astronomía le sirvieron para hacer mediciones y estudios de los marcadores del cielo en esa construcción. Son los primeros estudios arqueoastronómicos que se hicieron allí y en Tucumán. También investigó sobre la Piedra Pintada de San Pedro de Colalao y los Menhires del Mollar (Tafí del Valle) e hizo un interesante estudio arqueoastronómico de los Menhires de Casas Viejas.