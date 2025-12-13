La CGT cuestionó la reforma laboral del Gobierno y la calificó de “regresiva”

La Confederación General del Trabajo (CGT) criticó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y denunció la falta de diálogo previo con el sector sindical y empresarial. El cotitular del triunvirato de la central obrera, Cristian Jerónimo, calificó la iniciativa oficial como “un proyecto regresivo para los trabajadores” y advirtió que no apunta a resolver los problemas estructurales del empleo en la Argentina.