Kicillof criticó la reforma laboral: "Huele a naftalina, es un plan de los 90 que no anduvo"

Según el mandatario bonaerense, la propuesta oficial carece de originalidad. "Es más o menos igual a la de los 90; se probó en esa década y no anduvo", advirtió. En esa línea, tildó a la administración libertaria de "manga de irresponsables" y resaltó que su espacio político hará "todo lo posible dentro del régimen democrático" para evitar el "remate" del país y construir una alternativa de gestión.