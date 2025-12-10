Secciones
Kicillof criticó la reforma laboral: "Huele a naftalina, es un plan de los 90 que no anduvo"

El gobernador bonaerense calificó de "irresponsable" a la administración de Javier Milei y aseguró que trabajará para "construir una alternativa".

Hace 3 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura crítica contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al calificarla de receta obsoleta y fracasada. "Todo este paquete de leyes huele a naftalina. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington", afirmó.

Según el mandatario bonaerense, la propuesta oficial carece de originalidad. "Es más o menos igual a la de los 90; se probó en esa década y no anduvo", advirtió. En esa línea, tildó a la administración libertaria de "manga de irresponsables" y resaltó que su espacio político hará "todo lo posible dentro del régimen democrático" para evitar el "remate" del país y construir una alternativa de gestión.

Cruce por la deuda y la recesión

Al ser consultado sobre el pedido de financiamiento enviado a la Legislatura bonaerense, Kicillof defendió la medida y contraatacó al denunciar un doble estándar en el oficialismo nacional. Aclaró que la solicitud provincial busca cubrir vencimientos de deuda y no gastos corrientes, a diferencia de la estrategia nacional.

"No tienen cara. Están todo el tiempo colocando deuda con el FMI, son endeudadores seriales", disparó. Según su análisis, el gobierno de Milei endeudó a la Argentina para pagar "el supermercado, medicamentos y alquileres", y generó un impacto social severo.

Finalmente, Kicillof alertó sobre una "metralleta de cierres y despidos" que afecta incluso a empresas históricas. El gobernador concluyó con una dura observación sobre la actitud del Presidente frente a la crisis:. "Milei no solo mira con indiferencia, sino que pareciera que lo festeja y lo mira con goce, mientras se pierden puestos de trabajo muy difíciles de recuperar", aseguró.

