Los semáforos podrían andar las noches del 24 y del 31 en San Miguel de Tucumán

El proyecto presentado por el concejal Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) fue aprobado en el recinto la semana pasada. Allí, el edil remarcó la importancia de mantener el tránsito ordenado en Nochebuena y fin de año. “Este proyecto ya tiene casi dos años desde que se presentó por primera vez y busca mejorar la seguridad vial en las noches críticas. Los días 24 y 31 de diciembre, por la cultura de nuestra sociedad, generalmente se aprovecha para acceder a distintos festejos y celebraciones a lo largo de toda al ciudad. Entonces, se procura avanzar con una iniciativa que viene a llevar un poco de tranquilidad en las noches que son críticas”, resaltó.