Los semáforos podrían andar las noches del 24 y del 31 en San Miguel de Tucumán

En pos de mejorar la seguridad vial en los festejos de fin de año, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una disposición para que los semáforos funcionen de manera ininterrumpida durante las noches del 24 y del 31 de diciembre. Mientras se aguarda la confirmación del Ejecutivo, en el municipio aseguran que se trata de una buena iniciativa que podría ser llevada adelante.
El proyecto presentado por el concejal Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical) fue aprobado en el recinto la semana pasada. Allí, el edil remarcó la importancia de mantener el tránsito ordenado en Nochebuena y fin de año. “Este proyecto ya tiene casi dos años desde que se presentó por primera vez y busca mejorar la seguridad vial en las noches críticas. Los días 24 y 31 de diciembre, por la cultura de nuestra sociedad, generalmente se aprovecha para acceder a distintos festejos y celebraciones a lo largo de toda al ciudad. Entonces, se procura avanzar con una iniciativa que viene a llevar un poco de tranquilidad en las noches que son críticas”, resaltó.
La disposición determina que el sistema de semaforización de la ciudad deberá funcionar, en ambas noches, hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Esto permitiría -según aseveró Argañaraz- mejorar la seguridad en la vía pública.
“Tenemos la expectativa de que pueda llegar a ser promulgado por la Municipalidad, y que pueda hacer las prácticas en esas noches; me parece que es oportuna la fecha en la que lo estamos tratando”, planteó el concejal en el recinto. Además, consideró que podía servir como “prueba piloto” para ser replicada en otros momentos. “Esto se podría ampliar hacia otros festejos que tengamos culturalmente en la sociedad. Entiendo que este proyecto va a ser un hito en la mejora de la calidad de vida de la ciudad en las fechas del 24 y el 31 de diciembre”, manifestó.
El texto puesto en consideración contó con la firma de los concejales Argañaraz, Fernando Juri, Ernesto Nagle, Alfredo Terán de Zavalía, Ana González, Gastón Gómez, Carlos Arnedo, Gustavo Cobos, José María Franco, Facundo Vargas Aignasse, Hugo Andina Lizárraga, Gonzalo Carrillo Leito y Carlos Ale. Obtuvo dictamen de la comisión de Transporte y fue aprobado en el recinto.
Viabilidad
Para que la ordenanza se haga efectiva resta la promulgación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a cargo de Rossana Chahla.
Hasta el momento, las disposiciones aprobadas en esa fecha que fueron proclamadas por la Intendencia son las que se refieren al transporte: la regulación del nuevo Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), la normalización de la actividad de las motos que trasladan usuarios y la suba del boleto de colectivos a $1.250.
Sobre la viabilidad de la medida y las posibilidades de que sea promulgada habló Luis Lobo Chaklian, secretario de Obras Públicas de la Capital. Advirtió que sería necesario revisar la factibilidad técnica de que los complejos semaforizados operen durante la madrugada, pero que sí sería posible. “Toda medida que garantice la seguridad en épocas de fiestas es bienvenida”, remarcó el funcionario.
30 semáforos para 2026
Además, Lobo Chaklian adelantó que para 2026 se proyecta colocar más complejos semaforizados en San Miguel de Tucumán. “Para el año que viene se calculan unos 30, sumados a los 36 que ya se instalaron este año. Esto último significa que 36.000 autos horas han ganado en seguridad vial, en seguridad de cruce”, resaltó.
El funcionario se refirió a la garantía en seguridad que aportan los semáforos en una ciudad. “Es un valor que no se lo pondera, pero cuando hay 1.000 autos hora en una intersección, con los semáforos estás garantizando a 1.000 autos un elemento de seguridad, y hay sectores que son muy complicados”, desarrolló.
Asimismo, Lobo Chaklian añadió que las mejoras en la sincronización de los complejos semaforizados también ayuda a agilizar el flujo de vehículos que transitan por la Capital tucumana. “Es el caso, por ejemplo, de la avenida Belgrano, lo que permite que se genere un tránsito más fluido y que la gente vaya eligiendo esas arterias para conducir, porque eso alivia mucho el tráfico”, cerró.
Según el portal de datos web de la Municipalidad capitalina, smtendatos.gob.ar, la ciudad tiene 428 semáforos en total, de los cuales 51 sin funcionar fueron recuperados y 44 fueron instalados nuevos.
Además, la información expresada a través de un tablero estadístico, acompañado de un mapa georreferenciado, añade que el año inició con 394 semáforos funcionando; que en junio esa cantidad escaló a 401; y que para noviembre se sumaron 26 complejos más. En contraste, se indica que en enero de 2024 había 383 semáforos en la ciudad de los cuales 51 estaban sin funcionar.