Leila Gianni armó su propio bloque en La Matanza

Tras asumir su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza como integrante de La Libertad Avanza (LLA), la concejala Leila Gianni formó un nuevo bloque llamado Alianza Libertad Republicana, junto a los dirigentes locales del PRO Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra y el libertario Ricardo Lococco.
La conformación de este nuevo bloque hizo recrudecer la interna de algunos sectores de LLA, desde donde se repartieron críticas a la concejala y hasta se difundió un comunicado por redes sociales que afirmaba que había sido expulsada del partido, un documento que luego fue desmentido por la propia Gianni y también por la diputada Leila Lemoine.
En sus redes sociales, Gianni calificó de “operadores seriales” a quienes difundieron el comunicado y ratificó su apoyo al presidente Javier Milei. “No me fui a ningún lado, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon”, escribió Gianni en X para intentar suavizar su salida.
Esta decisión, sostuvo la concejala, “no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”.
En ese sentido, recordó que en el ámbito legislativo “deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa”, pero en “los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”.
“Mi vocación es trabajar en cercanía de la gente y con una lógica de construcción que priorice las soluciones concretas, mas no las disputas internas”, planteó la concejala, quien aseguró que la decisión de conformar un bloque aparte busca “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad”.
“La pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto son valores irrenunciables para mí, y este nuevo bloque permitirá sostenerlos sin restricciones”, aseguró Gianni.
Más tarde, en otro tuit, la concejala respondió a quienes la acusaron de ser una “infiltrada” y difundieron como prueba un video de ella durante la jura saludando al intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza.
“Para los que operan con el saludo, fue saludo protocolar como se hizo con el resto de los concejales opositores a Fernandito. Me pregunto por qué no cuestionan cómo saludo al resto de los concejales, que incluso posaron en una foto con sus familiares. Claramente es una operación más en contra mío”, afirmó la concejala.
Y concluyó: “Pero saben qué... voy a continuar trabajando como lo vengo haciendo y demostrando dando la batalla cultural en la calle. Uds Sigan operando y yo trabajando”.