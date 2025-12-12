Murió una mujer que viajaba en una moto: "Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps"

Un accidente en avenida Gobernador del Campo y Juan Posse, de la capital tucumana, conmovió esta mañana a los vecinos de la zona. En el siniestro una mujer que se trasladaba en una moto falleció en el acto.
"Este hecho luctuoso nos da la razón de que teníamos que regular la actividad y gracias a Dios que lo pudimos hacer. Conozco que el Ejecutivo municipal ha promulgado las ordenanzas que son de dominio público", afirmó Carlos Arnedo.
El edil dijo que vendrá la publicación y en el Boletín Oficial y luego la reglamentación de la norma municipal. "Desde el Concejo Deliberante hemos cargado las tintas en las plataformas y fundamentalmente en los seguros; no es casual lo que decidimos porque la plataforma debe hacerse cargo del tributo al ejido capitalino y los seguros no solo de los terceros no transportados, sino también a quienes se transporte, a quienes manejan el vehículo, porque la cuestión de las motos no es un tema menor; además de la complejidad que tiene el tránsito en San Miguel de Tucumán", remarcó Arnedo.
Cabe recordar que el 4 de diciembre pasado, el cuerpo parlamentario que dirige Fernando Juri aprobó por unanimidad la reforma del sistema de transporte de pasajeros de la Capital. Con el objetivo de regular la actividad de los choferes de las apps.
"En la ordenanza decimos que los seguros con respecto al transportado, los no transportados y particularmente que se declare en la póliza cuál es la actividad para la contratación del seguro", detalló.