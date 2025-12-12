Murió una mujer que viajaba en una moto: "Esto nos da la razón de que debíamos regular las apps"

El edil dijo que vendrá la publicación y en el Boletín Oficial y luego la reglamentación de la norma municipal. "Desde el Concejo Deliberante hemos cargado las tintas en las plataformas y fundamentalmente en los seguros; no es casual lo que decidimos porque la plataforma debe hacerse cargo del tributo al ejido capitalino y los seguros no solo de los terceros no transportados, sino también a quienes se transporte, a quienes manejan el vehículo, porque la cuestión de las motos no es un tema menor; además de la complejidad que tiene el tránsito en San Miguel de Tucumán", remarcó Arnedo.