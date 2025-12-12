Secciones
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define si habrá cambios en la mesa de autoridades

El cuerpo parlamentario que preside Fernando Juri analiza el esquema de conducción para 2026.

Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 4 Hs

Se acerca el cierre del año parlamentario y el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán alista los últimos temas de debate para 2025. Si bien el análisis del Presupuesto municipal y el lanzamiento de la comisión para la reforma del Código de Planeamiento Urbano son las prioridades, en paralelo las miradas se asientan sobre la conformación de la mesa de autoridades. ¿Podría haber cambios en la última banca?

La conducción actual del cuerpo parlamentario está conformada por Fernando Juri (presidente), Ramiro Ortega (vicepresidente primero) y Leandro Argañaraz (vicepresidente segundo); de Peronismo de la Capital, Fuerza Republicana y Unión Cívica Radical, respectivamente.

Como cada año, en los pasillos del Concejo Deliberante se evalúa la posibilidad de mover algunas piezas en la mesa directiva, aunque se buscaría no alterar la representación partidaria. Sucede que la magnitud de los bloques suele ser preponderante a la hora de definir a las autoridades: el espacio político más numeroso es el conducido por el peronista Ernesto Nagle (ocho bancas), al que le siguen agrupaciones más pequeñas de dos ediles (como FR) y el radicalismo, que en bloques separados suman cuatro concejales.

Según las primeras impresiones, la continuidad de Juri en la presidencia es un hecho. Los concejales estiman en él la voluntad de diálogo y la predisposición a la hora de avanzar sobre acuerdos políticos. Tampoco se modificaría el lugar de Ortega en la vicepresidencia primera; el concejal de FR integra la mesa de autoridades desde 2024, aunque escaló un lugar este año.

Vicepresidencia segunda

El espacio en juego sería el de la vicepresidencia segunda, que ahora ocupa Argañaraz. Ese lugar se le habría ofrecido a Federico Romano Norri (que ocupa un unibloque radical), quien, aunque agradecido, habría respondido que sus aspiraciones se ajustan más con ocupar ese rol en 2027, año de gran peso electoral en el que se renuevan cargos en todos los niveles.

En tanto, en el oficialismo aseguran que la figura de Juri ya representa a la mayoría política en el cuerpo parlamentario, sobre todo considerando los sectores que integraron el Frente Tucumán Primero en las elecciones de octubre. Para la contienda, el peronismo logró la adhesión del Partido por la Justicia Social (PJS), que lidera el ex intendente Germán Alfaro y es representado en el Concejo por Carlos Ale y Ana González; de Libres del Sur, encabezado por Federico Masso y al que responde el edil Gastón Gómez; y del espacio Acción Vecinal, que conformó Carlos Arnedo tras separarse del bloque alfarista.

Por último, se mira con menos probabilidades al par radical Gustavo Cobos y José María Canelada. Actualmente, Cobos preside la comisión de elaboración del Digesto Jurídico municipal.

De todos modos, es una discusión que podría definirse una vez que avancen los temas más fuertes: la aprobación del Presupuesto 2026 para la Capital y el lanzamiento oficial de la comisión que llevará adelante la reforma del Código de Planeamiento Urbano. El tratamiento del proyecto presupuestario podría darse el próximo jueves, mientras que la fecha fijada para la presentación del comité es el lunes 22. En este escenario, no se descarta que las conversaciones por la conformación de la mesa directiva se pospongan hasta febrero.

