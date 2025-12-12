El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define si habrá cambios en la mesa de autoridades

En tanto, en el oficialismo aseguran que la figura de Juri ya representa a la mayoría política en el cuerpo parlamentario, sobre todo considerando los sectores que integraron el Frente Tucumán Primero en las elecciones de octubre. Para la contienda, el peronismo logró la adhesión del Partido por la Justicia Social (PJS), que lidera el ex intendente Germán Alfaro y es representado en el Concejo por Carlos Ale y Ana González; de Libres del Sur, encabezado por Federico Masso y al que responde el edil Gastón Gómez; y del espacio Acción Vecinal, que conformó Carlos Arnedo tras separarse del bloque alfarista.