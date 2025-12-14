Secciones
EconomíaNoticias económicas

La reforma laboral, ¿tendrá o no tendrá efectos retroactivos?

El Gobierno intenta bajar el tono de las declaraciones de Sturzenegger.

ACLARACIÓN. Se respetarán derechos adquiridos, admite el Gobierno. ACLARACIÓN. Se respetarán derechos adquiridos, admite el Gobierno.
Hace 3 Hs

El Gobierno y la CGT se enfrentan en un duro debate acerca de los alcances de la reforma laboral que la administración del presidente Javier Milei impulsa a través de un proyecto de ley que ya está en tratamiento del Congreso. El disparador de la batalla verbal ha sido la declaración del ministro de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, que declaró que aquella reforma aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción. “Es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad”, justificó el titular del área de Transformación del Estado.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo), respondió al funcionario, acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

El Gobierno rechaza los cuestionamientos opositores y avanzará con la reforma laboral en el Senado

El Gobierno rechaza los cuestionamientos opositores y avanzará con la reforma laboral en el Senado

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.

Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción y que, por esa razón, no tendrá efectos retroactivos. “(Está equivocada) la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”, indicó una alta fuente del oficialismo ante la consulta de TN.com. Así, desde el Poder Ejecutivo insistieron con que los trabajadores que ya estén en un empleo seguirán bajo el convenio que estaba vigente al momento de su contratación.

El cegetista aclaró que el sindicalismo no le esquiva a la discusión acerca de las modificaciones a las normas laborales, pero advirtió que no admitirán imposiciones al respecto. “Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, remarcó.

Mientras tanto, en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel citó para el martes a una reunión de laboral parlamentaria para intentar avanzar con la discusión de la iniciativa. Paralelamente, la titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, organiza el trabajo en comisión para tener un dictamen cuanto antes.

La reforma laboral de Milei, la AFA y el dúo Trump-Maduro, escenarios de la magia política

La reforma laboral de Milei, la AFA y el dúo Trump-Maduro, escenarios de la magia política

El principal problema que se enfrenta La Libertad Avanza en este proceso de debate de la iniciativa es que muchos de los aliados son gobernadores de origen peronista que, en principio, no van a querer enfrentarse a la CGT. En ese sentido, se menciona los casos de los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los norteños, junto con el catamarqueño Raúl Jalil, son considerados dialoguistas con la Casa Rosada. Gran parte de los gobernadores vienen teniendo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien analizaron, precisamente, la postura de los parlamentarios que les responde respecto de la reforma laboral.

La CGT cuestionó la reforma laboral del Gobierno y la calificó de “regresiva”

La CGT cuestionó la reforma laboral del Gobierno y la calificó de “regresiva”

La expectativa del oficialismo apunta a contar con el respaldo del mandatario del Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa, quienes tienen una senadora cada uno. En el Ejecutivo saben que no contarán con el respaldo del ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora. El primer plazo que tiene el Gobierno es el 30 de diciembre, día que terminan las sesiones extraordinarias.

Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoFederico SturzeneggerLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo
2

Santa Lucía de Siracusa: cómo fue su martirio y por qué su historia sigue conmoviendo

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud
3

Los cinco enemigos silenciosos de los riñones: hábitos cotidianos que dañan tu salud

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026
4

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025
5

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales
6

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Más Noticias
“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

“Este es el fin”: adolescentes de Australia se van de las redes y los creadores sienten el golpe

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Santander ofrece cursos gratuitos de marketing e inglés para iniciar antes de que concluya 2025

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

Advierten sobre una “crisis de salud global” por la soledad con casi un millón de muertes anuales

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

El mapa festivalero del verano en Sudamérica: fechas, grillas y precios de los tickets

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Córdoba ya tiene la primera ruta del motorhome del país: cuáles son los 10 puntos a visitar

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

Vacaciones 2026: el oasis sanjuanino que cautiva con su naturaleza y su riqueza geológica

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

No es el inglés: cuál será el idioma más lucrativo de 2026

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Dictan la diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias

Comentarios