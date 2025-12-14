La reforma laboral, ¿tendrá o no tendrá efectos retroactivos?

El Gobierno y la CGT se enfrentan en un duro debate acerca de los alcances de la reforma laboral que la administración del presidente Javier Milei impulsa a través de un proyecto de ley que ya está en tratamiento del Congreso. El disparador de la batalla verbal ha sido la declaración del ministro de Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, que declaró que aquella reforma aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción. “Es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad”, justificó el titular del área de Transformación del Estado.