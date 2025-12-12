Reforma laboral: el Secretario de Trabajo negó la quita de derechos y justificó el recorte a las cajas sindicales

Flexibilización, banco de horas y vacaciones

Sobre la jornada laboral, el secretario aclaró que no se extenderá el horario de trabajo ni se eliminarán las horas extras. La novedad radica en la implementación de un "banco de horas", que permitirá compensar jornadas a través de la negociación colectiva. "Es un pedido muy fuerte de la población joven. El sistema actual es rígido y obliga a la presencialidad incluso sin tareas efectivas", explicó.