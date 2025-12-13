La reforma laboral de Milei, la AFA y el dúo Trump-Maduro, escenarios de la magia política

En el arte del ilusionismo, lo visible rara vez es lo esencial, ya que de modo más que preparado el mago distrae con luces y gestos, mientras la verdadera acción ocurre fuera de la mirada. El mundo de la política suele enmascarar estas ilusiones en todos lados y lo mismo vale para la reforma laboral que se ha empezado a discutir de un modo muy enmarañado, que para el grave minué que se baila en la AFA, para los devaneos globales de Donald Trump o para las implicancias del caso Venezuela. Lo que se debería hacer en el devenir del día a día es dudar de todo y estar siempre atentos, porque seguramente nada es lo que parece.