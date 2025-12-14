Derecho de familia, una formación clave en tiempos de Inteligencia Artificial

En un escenario dominado por la tecnología, el Derecho de Familia confirma que hay conflictos que siguen necesitando formación sólida, criterio jurídico y sensibilidad humana. Divorcios, alimentos, filiación, adopciones, violencia familiar y conflictos sucesorios generan un flujo constante de consultas que no depende de modas ni de avances tecnológicos. “La Universidad de Navarra está ofreciendo este año una maestría orientada específicamente al Derecho de Familia, con varias particularidades”, explica a LA GACETA Martín Zulaica, director de Admisiones del master. La formación permite al profesional convertirse en algo más que un abogado: en un puente entre el conflicto y el acuerdo, entre la incertidumbre y la protección, entre lo emocional y lo jurídico.