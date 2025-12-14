Derecho de familia, una formación clave en tiempos de Inteligencia Artificial

En un escenario dominado por la tecnología, el Derecho de Familia confirma que hay conflictos que siguen necesitando formación sólida, criterio jurídico y sensibilidad humana. Divorcios, alimentos, filiación, adopciones, violencia familiar y conflictos sucesorios generan un flujo constante de consultas que no depende de modas ni de avances tecnológicos. “La Universidad de Navarra está ofreciendo este año una maestría orientada específicamente al Derecho de Familia, con varias particularidades”, explica a LA GACETA Martín Zulaica, director de Admisiones del master. La formación permite al profesional convertirse en algo más que un abogado: en un puente entre el conflicto y el acuerdo, entre la incertidumbre y la protección, entre lo emocional y lo jurídico.
La maestría tiene una duración de un año académico: comienza en septiembre de 2026 y finaliza en junio de 2027. “La primera semana del programa es presencial y se desarrolla en Pamplona, sede central de la Universidad de Navarra. Luego, las clases continúan de manera remota, con encuentros en vivo todos los jueves de 18 a 20.30 (hora de España)”, detalla Zulaica. “Son clases en directo que los participantes pueden seguir desde cualquier país en el que se encuentren”, agrega.
El programa está orientado a profesionales del derecho de Iberoamérica y presenta un perfil cada vez más diverso. “La maestría es relativamente nueva; este va a ser su tercer curso. Hay muchos participantes españoles, pero en los últimos años se fueron sumando cada vez más profesionales de Latinoamérica, e incluso algunos magistrados argentinos”, señala.
La Universidad de Navarra cuenta con cinco campus: cuatro en España -Pamplona, San Sebastián, Madrid y Barcelona- y uno en Nueva York, lo que refuerza el carácter internacional de la propuesta académica.
Por qué es clave
El master tiene un enfoque multidisciplinar y está dividido en tres módulos. Uno es común y aborda de manera integral la temática familiar. Los otros dos son optativos: uno orientado al Derecho de Familia en España y otro al Derecho de Familia internacional. “Actualmente, este último es el que cursan todos los profesionales de Latinoamérica”, precisa Zulaica.
Para el director de Admisiones, la vigencia de esta especialización está directamente vinculada a su dimensión humana. “La importancia del tema familiar atraviesa la niñez, la adolescencia, el divorcio y también el mundo de la empresa, especialmente en cuestiones sucesorias”, explica. Y remarca: “Son cuestiones que hoy no creo que puedan ni estén al alcance de resolverse con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Requieren una presencia humana y un carácter sensible para poder abordarlas”. Ese componente humano, sostiene, convierte al Derecho de Familia en una de las áreas más activas y estratégicas del ejercicio profesional, tanto a nivel nacional como internacional.
Reconocimiento
La especialización en Derecho de Familia de la Universidad de Navarra es una maestría oficial, con reconocimiento europeo. “Esto significa que cualquier profesional del derecho que curse la maestría puede obtener la homologación del título en su país”, explica Zulaica. Además, habilita la continuidad académica. “Una vez concluida la maestría, permite continuar con estudios de doctorado, ya sea con orientación a la investigación o a la docencia”, señala. En Europa, recuerda, es un requisito indispensable contar con una maestría oficial previa para acceder a un doctorado.
El costo total del programa es de 8.500 euros. “La universidad ofrece becas propias, que se adjudican en función de los antecedentes académicos y laborales de los postulantes, así como de su situación económica familiar”, indica. La solicitud de admisión está disponible a través del portal miUNAV. Además, la información completa, los requisitos y el formulario pueden consultarse en el sitio oficial de la Universidad de Navarra: unav.edu/web/master-en-derecho-de-familia.
“Es interesante que los profesionales del derecho empiecen a formarse en esta dirección, sobre todo con un enfoque eminentemente internacional”, concluye Zulaica.