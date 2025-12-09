¿Será “cool”? El castellano se llenó de anglicismos

¿Hay formas de evitarlos? Quiénes se resisten a usarlos

Mientras gran parte de América latina incorpora a su oralidad y a su escritura anglicismos a toda velocidad, algunos países de habla hispana privilegian palabras propias. España es el caso más destacado: aunque allí también circulan voces foráneas, el hablante muestra más resistencia a adoptarlas, y las instituciones fomentan activamente el uso del castellano. La Fundéu RAE -fundación integrada por la Real Academia Española y la agencia EFE- se convirtió en referente internacional en recomendación de alternativas válidas y comprensibles. Según un análisis publicado por el diario “El País”, el rechazo a los anglicismos responde tanto a una política lingüística estatal como a una percepción cultural de que el castellano ofrece suficientes recursos expresivos. Debido a eso, en España la preferencia de términos como “transmisión” en lugar de streaming, “teléfono inteligente” en lugar smartphone, y “ratón” en lugar de mouse, entre otros, resulta esperada.