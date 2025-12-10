Nueva variante K de la gripe H3N2: por qué causa récord de casos y alarma en Europa

La gripe H3N2 variante K está generando un récord de casos y hospitalizaciones en Europa, adelantando el pico habitual de la temporada e imponiendo una presión inédita sobre los sistemas sanitarios. La rápida propagación del virus coincide con la circulación de otros patógenos respiratorios, lo que complica el diagnóstico y obliga a reforzar las medidas de prevención.
Un brote anticipado que desafía a los hospitales europeos
Europa atraviesa una de sus peores temporadas de gripe en más de una década. Según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, solo en Inglaterra se esperan hasta 8.000 hospitalizaciones por gripe la próxima semana, una cifra no vista desde 2010.
España registra una incidencia diez veces superior al mismo período del año pasado.
Reino Unido, Francia, Italia y Alemania activaron operativos especiales ante el riesgo de colapso hospitalario.
La combinación de VRS, SARS-CoV-2 y la gripe H3N2 variante K está saturando guardias y salas de espera.
Variante K de H3N2: por qué preocupa a los expertos
La variante K de la influenza A H3N2 presenta mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad previa, lo que favorece una transmisión acelerada.
La médica del NHS Nisa Aslam advirtió que estos cambios genéticos explican el aumento explosivo de casos.
El virólogo Ed Hutchinson señaló que el subtipo H3N2 circula menos que otros, por lo que la población tiene menor inmunidad.
La médica argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, afirmó que el brote actual es 56% más alto que el año pasado y que la variante es “mucho más contagiosa”.
Aunque la vacuna antigripal mantiene protección contra formas graves, este año es menos eficaz para evitar la infección debido a las mutaciones recientes.
Síntomas de la variante K de H3N2
Los síntomas predominantes incluyen:
Fiebre alta de inicio repentino
Tos seca
Dolor de garganta
Fuerte dolor muscular
Cansancio extremo
Diarrea o dolor abdominal
Los expertos advierten que la gripe K puede confundirse fácilmente con COVID-19, por lo que se recomiendan pruebas diagnósticas combinadas.
Grupos de riesgo
Mayores de 65 años
Niños pequeños
Personas inmunodeprimidas
Embarazadas
Aunque en la infancia suele ser leve, los niños son altamente transmisores; en adultos, el cuadro tiende a ser más severo.
Impacto en los sistemas de salud y nuevas medidas
La circulación de la variante K derivó en:
Guardias y hospitales saturados
Vuelta al uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios
Protocolos de higiene reforzados en escuelas
Recomendación de teletrabajo para personas con síntomas
Algunas instituciones educativas del Reino Unido incluso limitaron la asistencia presencial para cortar cadenas de contagio.
Vacunación: qué tan efectiva es contra la variante K
La vacuna antigripal sigue siendo la defensa principal. Si bien no se ajusta por completo a las mutaciones recientes, mantiene alrededor de 65% de eficacia para prevenir cuadros graves, según Cohen.
Cobertura en el Reino Unido:
70,9% en mayores de 65 años
35% en menores de esa edad
Medidas de prevención recomendadas
Lavado frecuente de manos
Ventilación cruzada
Evitar reuniones en espacios cerrados
Uso de mascarilla al presentar síntomas
Aislamiento domiciliario hasta la recuperación
El tratamiento no cambió respecto a años anteriores: reposo, hidratación, analgésicos y antivirales para grupos de alto riesgo.
Qué se espera para América Latina
La especialista Marta Cohen anticipó que la variante K de H3N2 llegará al hemisferio sur durante el otoño austral. Recomendó:
Vacunarse en marzo para contar con protección durante el invierno
Quienes viajen a Europa deberían inmunizarse al menos dos semanas antes del viaje
No se plantea una cuarentena obligatoria, pero sí medidas de cuidado para proteger a la población vulnerable y evitar la saturación de los sistemas sanitarios.