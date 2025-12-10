Nueva variante K de la gripe H3N2: por qué causa récord de casos y alarma en Europa

La gripe H3N2 variante K está generando un récord de casos y hospitalizaciones en Europa, adelantando el pico habitual de la temporada e imponiendo una presión inédita sobre los sistemas sanitarios. La rápida propagación del virus coincide con la circulación de otros patógenos respiratorios, lo que complica el diagnóstico y obliga a reforzar las medidas de prevención.