Secciones
SociedadEducación

Lanzan un curso online para aprender activismo digital con enfoque en derechos

El cursado es virtual, asincrónico y está orientada a quienes trabajan con jóvenes, educación, comunicación y proyectos sociales.

FORMACIÓN DIGITAL. Chicos.net y Aula Abierta impulsan un curso online para diseñar campañas de bien público. FORMACIÓN DIGITAL. Chicos.net y Aula Abierta impulsan un curso online para diseñar campañas de bien público. / INSTAGRAM
Hace 3 Hs

El curso "Activismo digital: creación de campañas de bien público" propone una formación práctica para quienes buscan trabajar la participación juvenil desde la comunicación y la tecnología. La iniciativa fue desarrollada por Chicos.net, organización civil con trayectoria en ciudadanía digital, junto a Aula Abierta, plataforma de formación online.

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para diseñar campañas digitales con enfoque en derechos, articulando comunicación, creatividad y participación colectiva. El cursado es 100% online y asincrónico, con acceso al aula durante un año, y encuentros en directo optativos con docentes y tutores.

El inicio está previsto para marzo y durante diciembre se ofrece el 25% de descuento para quienes se inscriban. 

De qué trata la propuesta

El curso aborda el activismo digital como una herramienta para trabajar derechos humanos, participación y producción de contenidos en entornos digitales. A lo largo del cursado se analizará el uso de redes sociales y plataformas digitales como espacios donde circulan demandas sociales, discursos y acciones colectivas.

La formación pone el foco en el trabajo con adolescentes y jóvenes, tanto en ámbitos educativos como comunitarios. El recorrido combina análisis crítico del entorno digital con instancias prácticas orientadas al diseño de campañas de bien público.

FORMACIÓN DIGITAL. Chicos.net y Aula Abierta impulsan un curso online para diseñar campañas de bien público. FORMACIÓN DIGITAL. Chicos.net y Aula Abierta impulsan un curso online para diseñar campañas de bien público. / CAPTURA DE PANTALLA

A quién está dirigido

El curso está dirigido a docentes y educadores de contextos formales y no formales, referentes comunitarios, preceptores y facilitadores pedagógicos. También está orientado a profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el trabajo social.

La propuesta incluye a comunicadores, talleristas e integrantes de organizaciones sociales, culturales y educativas, así como a equipos que trabajan con juventudes en áreas gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a educación, cultura, participación y promoción de derechos.

Modalidad, certificación y costo

La modalidad es virtual y asincrónica, con acceso a los contenidos las 24 horas. El aula es simple e intuitiva, incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales. La cursada incluye tutorías y encuentros en vivo optativos, cuyas grabaciones quedan disponibles.

Al finalizar el curso, se entrega un certificado de Formación Profesional con aval institucional, firma electrónica y código QR. El valor regular es de $ 57.500, pero durante diciembre se aplica un 25% de descuento, por lo que queda en $ 43.125.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

Inscribite a los talleres gratuitos que enseñan a usar LinkedIn y a editar con CapCut

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
4

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
5

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
6

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Más Noticias
Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

Vacaciones de verano: viajar a las playas de Brasil puede convertirse en una odisea

Hallazgo inesperado en la Quebrada de Lules: descubren un antiguo eslabón de hierro que abre nuevas preguntas sobre el pasado

Hallazgo inesperado en la Quebrada de Lules: descubren un antiguo eslabón de hierro que abre nuevas preguntas sobre el pasado

El tiempo en Tucumán: el fin de semana promete mucho calor y fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el fin de semana promete mucho calor y fuertes tormentas

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Los Sueldos, un paraje que olvidó hasta a sus jóvenes

Comentarios