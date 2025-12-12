Lanzan un curso online para aprender activismo digital con enfoque en derechos

El curso "Activismo digital: creación de campañas de bien público" propone una formación práctica para quienes buscan trabajar la participación juvenil desde la comunicación y la tecnología. La iniciativa fue desarrollada por Chicos.net, organización civil con trayectoria en ciudadanía digital, junto a Aula Abierta, plataforma de formación online.
La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para diseñar campañas digitales con enfoque en derechos, articulando comunicación, creatividad y participación colectiva. El cursado es 100% online y asincrónico, con acceso al aula durante un año, y encuentros en directo optativos con docentes y tutores.
El inicio está previsto para marzo y durante diciembre se ofrece el 25% de descuento para quienes se inscriban.
De qué trata la propuesta
El curso aborda el activismo digital como una herramienta para trabajar derechos humanos, participación y producción de contenidos en entornos digitales. A lo largo del cursado se analizará el uso de redes sociales y plataformas digitales como espacios donde circulan demandas sociales, discursos y acciones colectivas.
La formación pone el foco en el trabajo con adolescentes y jóvenes, tanto en ámbitos educativos como comunitarios. El recorrido combina análisis crítico del entorno digital con instancias prácticas orientadas al diseño de campañas de bien público.
A quién está dirigido
El curso está dirigido a docentes y educadores de contextos formales y no formales, referentes comunitarios, preceptores y facilitadores pedagógicos. También está orientado a profesionales de la psicología, la psicopedagogía y el trabajo social.
La propuesta incluye a comunicadores, talleristas e integrantes de organizaciones sociales, culturales y educativas, así como a equipos que trabajan con juventudes en áreas gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a educación, cultura, participación y promoción de derechos.
Modalidad, certificación y costo
La modalidad es virtual y asincrónica, con acceso a los contenidos las 24 horas. El aula es simple e intuitiva, incluso para quienes no tienen experiencia previa en plataformas digitales. La cursada incluye tutorías y encuentros en vivo optativos, cuyas grabaciones quedan disponibles.
Al finalizar el curso, se entrega un certificado de Formación Profesional con aval institucional, firma electrónica y código QR. El valor regular es de $ 57.500, pero durante diciembre se aplica un 25% de descuento, por lo que queda en $ 43.125.