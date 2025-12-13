La hija de María Corina Machado teme por la vida de su madre tras el Nobel de la Paz

Sobre la decisión de su madre de no exiliarse, Sosa confesó su dilema interno. “Por un lado no quiero que se vaya. Quisiera abrazarla, esconderla y que se quede; vivir una vida normal como familia”, dijo. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad nunca se contempló. “Sabemos que su corazón y su meta están en Venezuela. Ella ha sido muy clara: va a volver. Su trabajo no ha terminado”,resaltó.