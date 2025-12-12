Se conocieron nuevos e impactantes detalles de la travesía de María Corina Machado para salir de Venezuela

La situación se agravó cuando la lancha de Machado se desvió 25 millas (40 kilómetros) del punto acordado. Tras horas de incertidumbre y consultas con oficiales de la Marina de Estados Unidos, la comunicación se restableció cerca de las 23. El equipo de Stern finalmente localizó la embarcación, verificó que los ocupantes no estuvieran armados y trasladó a Machado a la nave principal. Stern envió una fotografía satelital a autoridades estadounidenses en la que ambos aparecen exhaustos pero sonrientes.