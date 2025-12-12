Secciones
Mundo

Asesinan en la calle a un hombre condenado por abusar y matar a un niño en Brasil

João Ferreira da Silva, sentenciado a 42 años por el crimen de un nene de 9 años en 2005, fue ejecutado a plena luz del día en Sinop, Mato Grosso, apenas un día después de recuperar la libertad.

Asesinan en la calle a un hombre condenado por abusar y matar a un niño en Brasil IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

João Ferreira da Silva, el albañil condenado por violar y asesinar al niño Bruno Aparecido dos Santos en 2005, fue ejecutado en plena calle este miércoles por la mañana en la ciudad brasileña de Sinop, en el estado de Mato Grosso. El crimen ocurrió frente a una posada, pocas horas después de que Ferreira da Silva recuperara la libertad tras cumplir 20 años de prisión.

El ataque, que quedó registrado por una cámara de seguridad, muestra a dos hombres con gorras y tapabocas acercándose a Ferreira da Silva, empujándolo y abriendo fuego contra él. Uno de los atacantes realizó varios disparos mientras el otro acompañó la acción y le brindó cobertura. La víctima cayó en la vereda y los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Tras la ejecución, la policía acordonó la zona y halló al menos tres casquillos de bala en la escena. Los investigadores trabajan ahora para identificar a los autores del homicidio y esclarecer el móvil. Entre las hipótesis, analizan si existe una conexión directa con la reciente salida de prisión del hombre, cuya condena por un crimen que estremeció a la comunidad aún sigue fresca en la memoria colectiva.

El caso que marcó a Sinop ocurrió el 28 de octubre de 2005. Según la investigación judicial, Ferreira da Silva atrajo al pequeño Bruno, de 9 años, a una obra en construcción, donde lo agredió, abusó y finalmente lo asesinó. Luego, enterró el cuerpo cerca del lugar. La desaparición del niño desató una intensa búsqueda por toda la ciudad y, 1o días después, el agresor fue detenido cuando intentó atacar a otro menor.

En la obra donde trabajaba, los agentes hallaron elementos que lo vinculaban directamente al crimen, incluidas canicas que pertenecían a Bruno. Ferreira da Silva confesó entonces los hechos y condujo a la policía hasta el sitio donde había enterrado el cuerpo. La indignación social fue tan intensa que alrededor de 500 personas intentaron irrumpir en la comisaría para lincharlo, lo que obligó a su traslado a Cuiabá. Allí logró escapar, aunque fue recapturado horas más tarde en una terminal de autobuses.

En 2008, la Justicia lo condenó a 42 años de prisión por el asesinato de Bruno y, en un juicio posterior, sumó 10 años más por atentado contra el pudor contra otro niño. Aunque en un primer momento confesó, más tarde afirmó ante los tribunales que “no recordaba” si había cometido los hechos.

La ejecución de Ferreira da Silva, ocurrida a menos de un día de su liberación, reavivó la indignación y el dolor en Sinop. En paralelo, las autoridades buscan determinar quiénes fueron los autores del ataque y si se trató de una venganza vinculada al crimen que conmocionó a la ciudad hace casi dos décadas.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Disney desembarca en América Latina con un parque temático gratuito: conocé en qué país estará

Disney desembarca en América Latina con un parque temático gratuito: conocé en qué país estará

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Vacaciones 2026: cuánto saldrá pasar el verano en las playas de Brasil

Reducción de energías fósiles: Lula ordena crear una “hoja de ruta”

Reducción de energías fósiles: Lula ordena crear una “hoja de ruta”

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
5

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
6

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Más Noticias
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera: qué tener en cuenta para cruzar, comprar en Ciudad del Este y seguir viaje

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Comentarios