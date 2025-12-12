Asesinan en la calle a un hombre condenado por abusar y matar a un niño en Brasil

En la obra donde trabajaba, los agentes hallaron elementos que lo vinculaban directamente al crimen, incluidas canicas que pertenecían a Bruno. Ferreira da Silva confesó entonces los hechos y condujo a la policía hasta el sitio donde había enterrado el cuerpo. La indignación social fue tan intensa que alrededor de 500 personas intentaron irrumpir en la comisaría para lincharlo, lo que obligó a su traslado a Cuiabá. Allí logró escapar, aunque fue recapturado horas más tarde en una terminal de autobuses.