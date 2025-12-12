Cómo cambia un vino según nuestro estado de ánimo, qué cepas probar primero y la experiencia del maridaje "cultural"

Para simplificar esa primera aproximación, el sommelier Elías Paste (39), quien se desempeña como docente en el mundo del vino, sugiere empezar por cepas ligeras. El consejo es dejar de lado el miedo a la contundencia de algunos tintos complejos y buscar vinos suaves como el Pinot Noir o la Garnacha, para luego avanzar por otros. El experto detalla la progresión ideal: "En esas cepas vamos a encontrar menos concentración de alcohol, mayor acidez, y son más ligeros. De a poco, hay que ir pasando a los jóvenes, como puede ser un Malbec, una Bonarda o un Merlot. En la parte de los vinos blancos, apuntar al Torrontés, la cepa característica de nuestra región. También hay otras variedades que están haciendo lo suyo, como el Sauvignon Blanc", comenta este apasionado en transmitir sus conocimientos sobre el fruto de la vid.