Disney desembarca en América Latina con un parque temático gratuito: conocé en qué país estará

Disney prepara su desembarco histórico en América Latina con un parque temático gratuito que transformará la ciudad brasileña de Curitiba en un escenario mágico. La iniciativa, inspirada en las experiencias que la compañía suele ofrecer en Miami y otras ciudades del mundo, se desarrollará en diciembre de 2025 y contará con una variedad de propuestas especialmente diseñadas para toda la familia.
El primer parque de este tipo en la región se instalará en el Parque Barigüi, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Curitiba, capital del estado de Paraná. La elección de la ciudad no fue casual: su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos la convirtieron en la sede ideal para una iniciativa de este alcance. Entre el 5 y el 23 de diciembre, el predio será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos para crear una experiencia completamente inmersiva.
La propuesta ocupará cerca de 78.000 m² y estará organizada como un recorrido tematizado bajo el concepto de Parque Mágico, un circuito al aire libre y de acceso gratuito. Entre sus principales atracciones se destacan túneles de luces con ambientación inmersiva, esculturas gigantes para fotografías, un árbol navideño de 35 metros, una figura monumental de Mickey Mouse de 6 metros y áreas decoradas inspiradas en películas icónicas del universo Disney.
Además de las actividades libres, el evento incluirá un espectáculo central pago: Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, un show con más de 30 artistas en escena, música original, efectos especiales y una puesta de nivel internacional. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un centro de eventos cercano al parque. Según informaron los organizadores, varias fechas se agotaron rápidamente, aunque se habilitó un cupo de entradas populares mediante acuerdos con las autoridades locales.
El acceso al Parque Mágico será totalmente gratuito, aunque se recomienda realizar una reserva previa debido a la alta demanda esperada. La programación libre también incluirá el Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de clásicos del catálogo de la plataforma.
Curitiba fue seleccionada como sede por su reconocida tradición navideña y su combinación de naturaleza, urbanismo organizado y fuerte identidad cultural. La ciudad, considerada uno de los centros más importantes del sur de Brasil, ofrece un entorno ideal para integrar entretenimiento, tecnología y espacios verdes.