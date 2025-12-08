Secciones
Mundo

Disney desembarca en América Latina con un parque temático gratuito: conocé en qué país estará

La compañía instalará un parque inspirado en sus experiencias de Miami, con túneles de luces, esculturas gigantes, cine al aire libre y un árbol navideño de 35 metros.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA / GOOGLE
Hace 2 Hs

Disney prepara su desembarco histórico en América Latina con un parque temático gratuito que transformará la ciudad brasileña de Curitiba en un escenario mágico. La iniciativa, inspirada en las experiencias que la compañía suele ofrecer en Miami y otras ciudades del mundo, se desarrollará en diciembre de 2025 y contará con una variedad de propuestas especialmente diseñadas para toda la familia.

El primer parque de este tipo en la región se instalará en el Parque Barigüi, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Curitiba, capital del estado de Paraná. La elección de la ciudad no fue casual: su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos la convirtieron en la sede ideal para una iniciativa de este alcance. Entre el 5 y el 23 de diciembre, el predio será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos para crear una experiencia completamente inmersiva.

La propuesta ocupará cerca de 78.000 m² y estará organizada como un recorrido tematizado bajo el concepto de Parque Mágico, un circuito al aire libre y de acceso gratuito. Entre sus principales atracciones se destacan túneles de luces con ambientación inmersiva, esculturas gigantes para fotografías, un árbol navideño de 35 metros, una figura monumental de Mickey Mouse de 6 metros y áreas decoradas inspiradas en películas icónicas del universo Disney.

Además de las actividades libres, el evento incluirá un espectáculo central pago: Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, un show con más de 30 artistas en escena, música original, efectos especiales y una puesta de nivel internacional. Las funciones se realizarán entre el 16 y el 23 de diciembre en un centro de eventos cercano al parque. Según informaron los organizadores, varias fechas se agotaron rápidamente, aunque se habilitó un cupo de entradas populares mediante acuerdos con las autoridades locales.

El acceso al Parque Mágico será totalmente gratuito, aunque se recomienda realizar una reserva previa debido a la alta demanda esperada. La programación libre también incluirá el Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de clásicos del catálogo de la plataforma.

Curitiba fue seleccionada como sede por su reconocida tradición navideña y su combinación de naturaleza, urbanismo organizado y fuerte identidad cultural. La ciudad, considerada uno de los centros más importantes del sur de Brasil, ofrece un entorno ideal para integrar entretenimiento, tecnología y espacios verdes.

Impactante video: un avión con 180 pasajeros se incendió en un aeropuerto de Brasil y generó pánico

Praia do Rosa, el refugio brasileño que enamora

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Escándalo en MasterChef: filtran al supuesto ganador y un error al aire dispara sospechas de reality arreglado

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

