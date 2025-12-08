Disney desembarca en América Latina con un parque temático gratuito: conocé en qué país estará

El primer parque de este tipo en la región se instalará en el Parque Barigüi, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Curitiba, capital del estado de Paraná. La elección de la ciudad no fue casual: su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos la convirtieron en la sede ideal para una iniciativa de este alcance. Entre el 5 y el 23 de diciembre, el predio será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos para crear una experiencia completamente inmersiva.